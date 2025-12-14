加国驾驶教练涉课堂性侵少女 警不排除更多受害人
更新时间：15:34 2025-12-14 HKT
发布时间：15:34 2025-12-14 HKT
发布时间：15:34 2025-12-14 HKT
加拿大安省密西沙加市（Mississauga）一名驾驶教练涉嫌在课堂期间性侵女学员，被当地警方拘捕并落案起诉，当局不排除有更多受害人，呼吁知情人士挺身而出。
学车女学员课堂遭性侵
皮尔区警队（Peel Police）本月11日发新闻稿指，48岁涉案男子阿米尔罕（Aamir Gul）为一间驾驶学校教练，案发于11月27日。他当日驾驶一辆红色房车到一名女学生家中接送，按预约安排驾驶课程，之后把学生载往密西沙加克拉克森社区中心（Clarkson Community Centre）停车场作泊车练习。
警方表示，期间在车辆停下休息时，阿米尔罕涉嫌对少女作出性侵行为，其后被捕并被控性侵罪，案件仍在调查中。
女学员应提防失德教练
有关案件引起关注，本地近年亦不时出现教练利用职权性侵学员的事件。2019年7月至2020年8月间，香港田径教练杨竞雄被揭发，在本地及外地集训期间，多次以按摩为名，对一名未满15岁女学生作出猥亵行为。法院于2022年裁定4项非礼罪成，判监两年。
