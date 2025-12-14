Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化 | 中俄轰炸机首度同朝东京飞 展示轰炸能力

即时国际
更新时间：12:41 2025-12-14 HKT
发布时间：12:41 2025-12-14 HKT

中俄轰炸机9日在日本周围进行联合巡逻，日媒昨日（13日）引述消息指，是次巡航路线非常罕见，中俄轰炸机穿越冲绳本岛与宫古岛之间并进入太平洋后，首次一同飞往东京方向。

相关新闻：中俄轰炸机日本周边巡逻 国防部：应对安全挑战

多名日本政府相关人士向日媒透露是次巡航细节，中方出动两架具备核打击能力的轰-6K轰炸机，在两架俄罗斯图-95轰炸机和护航战机的伴飞下，从冲绳本岛和宫古岛之间穿越后转向东北方向，沿著日本列岛飞行至四国海域后折返，航线途经东京、日本海上自卫队横须贺基地和美国海军横须贺基地。

展示轰炸东京能力

一名日本自卫队高级官员指，过去中国军机经常在冲绳本岛和宫古岛之间飞越后，转向设有美军基地的关岛方向。虽然中国轰炸机也曾在2017年朝向东京飞行，但这次是中俄军机首次同时朝东京飞。由此可以判断，是次飞行是为了展示轰炸东京的能力。

相关新闻：白宫：兼顾日美同盟与对华合作 专家：特朗普不愿释放错误讯号破坏访华

中国国防部发言人张晓刚早前指出，此次中俄联合空中战略巡航，是年度合作计划内项目，展示双方共同应对地区安全挑战、维护地区和平稳定的决心与能力。

