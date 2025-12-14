美军在叙利亚遭疑「伊斯兰国」枪手伏击 3名美国人丧生 特朗普誓言报复

美国国防部表示，美军在叙利亚中部遭遇伏击，造成两名美军士兵及一名美籍翻译员死亡，另有多名美军与叙利亚安全人员受伤。美方指，袭击者疑为极端组织「伊斯兰国」（IS）武装分子。总统特朗普称将采取报复行动。

事件发生于周六（14日）在古城巴尔米拉（Palmyra）附近，是自一年前叙利亚前总统巴沙尔．阿萨德（Bashar al-Assad）政权倒台以来，美军首次在当地遭遇致命袭击。五角大楼发言人帕内尔（Sean Parnell）指出，事发时美军正与地方领袖进行会面，。国防部长赫格塞思称，袭击者已被击毙。

美国总统特朗普表示：「我们哀悼三名在叙利亚丧生的伟大爱国者。目前另有三人受伤，但情况良好。」他确认事件为「伊斯兰国的攻击」，并称：「我们将采取报复行动。」美军中央司令部表示，按规定需待家属接获通知后 24 小时才公布死者身分。

叙利亚国营媒体及当地监察组织亦报道，袭击发生于美军与叙利亚官员访问巴尔米拉期间。叙利亚内政部指，一名疑与伊斯兰国有关的枪手在军营入口开火，并称当局正调查枪手是否为 IS 成员，或仅受其极端思想影响。

受伤的叙利亚安全人员与美军均已由直升机送往美军塔夫斯基地（al-Tanf garrison）救治。

美军目前在叙利亚东部仍维持数百名部队，协助当地武装团体进行反恐训练。自阿萨德政权去年倒台后，叙利亚与西方国家关系有所改善；新任过渡总统沙拉阿（Ahmed al-Sharaa）上月曾到访华盛顿，与特朗普会面。