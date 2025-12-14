卢卡申科释放123名囚犯 包括诺贝尔和平奖得主与反对派领袖 美国解除白俄部分制裁

白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）周六（14日）释放共123名囚犯，其中包括2022年诺贝尔和平奖得主比亚利亚茨基（Ales Bialiatski）及反对派领袖卡列丝尼卡娃（Maria Kalesnikava）。是次安排由美国总统特朗普特使牵线，作为美国同意解除对白俄钾肥出口制裁的交换协议。

美特使称或再有约千名政治犯获释

白俄是全球主要钾肥生产国之一，钾肥为国际肥料市场的重要原料。今次是卢卡申科自今年初与特朗普政府展开接触以来规模最大的释囚行动。

特朗普特使科尔（Coale）表示，白俄境内约1,000名政治犯或于未来数月内获释，并称如最终「没有政治犯留在监狱」，大部分美国制裁亦可撤销。他形容相关交换安排「公平」。白俄官方称，被释人士中9人已前往立陶宛，其余114人被送往乌克兰。美国官员则指，被释放者中包括一名美国公民、六名美国盟国公民及五名乌克兰公民。流亡反对派顾问 Viachorka 表示，大部分获释者被送往乌克兰，另有 8 至 9 人（包括比亚利亚茨基）于周六转往立陶宛。

比亚利亚茨基自2021年被关押至今。他抵达美国驻立陶宛使馆时与流亡反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）会面。他在受访时表示，白俄仍有大量人士因政治原因被拘留，指相关人权问题尚未解决。诺贝尔委员会对其获释表示「深切欣慰」。卡列丝尼卡娃则于2020年大规模示威后被捕，周六被送往乌克兰。她形容重新见到家人及重获自由为「巨大喜悦」。

美方：接触卢卡申科旨在减低其对俄依赖

多名美国官员向路透社表示，与卢卡申科接触旨在减轻其对俄罗斯总统普京的依赖程度。白俄在2020年争议选举后镇压示威，及在2022年允许俄军从白俄领土进攻乌克兰后，西方先后对其实施多轮制裁。

白俄流亡反对派对释囚表示感谢，并称事件证明制裁有效。不过他们强调，欧盟制裁旨在推动制度改革，与美方以人道议题为主的措施在取向上不同。