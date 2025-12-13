将10岁儿子「真空包装」 俄网红称贪玩被查

近日，俄罗斯一名网红博主因拍摄危险视频遭到警方调查。36岁的安娜·萨帕里娜（Anna Saparina）为获取网络关注，竟将10岁儿子塞入工业真空袋中抽走空气拍摄短片。片中，男童仅两秒后就发出窒息哭喊，而他母亲却将此作为搞笑内容发布。

男童窒息哭喊 母share当好玩

该短片发布后迅速引发全网谴责，网友指控其危害儿童生命安全。萨拉托夫警方在例行网络监控中发现短片后立即立案，儿童保护机构同步介入调查。警方发言人表示正在定位当事人以查明详情，并将进行法律评估。

俄罗斯网红Anna Saparina。 X平台

俄罗斯网红Anna Saparina发布将儿子真空包装的影片。 X平台

俄罗斯网红Anna Saparina。 X平台

萨帕里娜在调查消息公布后匆忙删除短片，但其此前多段争议内容已累计数百万点击。俄罗斯官方媒体批评这是「为博眼球漠视安全的行为」。目前案件仍在进一步处理中。

