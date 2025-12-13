高市早苗「工作狂」言论引不满 过劳死遗属要求撤回

日本首相高市早苗当选日本自民党总裁后，曾扬言要放弃工作和生活平衡，努力「工作、工作、工作、工作再工作」，有关言论获选为年度流行语。一批过劳死遗属周四（11日）在东京召开记者会，批评该言论导致遗属受到二次伤害，希望高市早苗撤回。

69岁的「医师过劳死家属会」联合代表中原典子在记者会上表示，对高市早苗工作言论获选为年度流行语而感到很震惊，这是对遗属最大的侮辱，令人深受伤害。

她回忆，丈夫生前是一名儿科医生，他因不满长期加班，曾坦言：「我像拉车的马一样工作，这样下去会被医院杀掉」。

呼吁高市早苗撤回

一众过劳死遗属亦分享自己对高市早苗言论的意见，直言其像是在称赞有丧命危险的工作方式，让人感到不适。

有份出席记者会的和光大学名誉教授竹信三恵子表示，对于高市早苗的言论，有人会说「这只是玩笑，别大惊小怪」，但这恰恰反映出社会已缺乏对劳动人民的同理心，即使有人因此丧命，人们仍然堂而皇之拿这个话题开玩笑。

