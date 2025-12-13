日本电骗 | 8旬妇遭假检警骗走30公斤金条 痛失近2000万

日本再发生涉及黄金的诈骗案，长崎县平户市1名80余岁老妇，被骗徒假冒的检警骗走30公斤金条，市价估计约4亿日圆（约1985万港元）。

警方表示，受害人8月中旬在家中接到电话，对方自称是警视厅、检察厅人员，指称她的银行存折与手机涉及案件，因此要对她展开调查，借此获取老妇的资产情况与个人资料。

相关新闻：

金价狂升｜假NTT电话要求致电「警视厅」 日本7旬妇被骗1800万港元金条

日本近期频发生黄金骗案。路透社

案中受害人按照骗徒指示买金条。路透社

按指示买金条

受害人不虞有诈，按照假检警的指示购买金条，从8月下旬至12月上旬交付给来家里拜访的男子，每次约提供10公斤的金条。对此，日本当局呼吁民众要小心电话诈骗，若有陌生来电提及金钱就要提高警觉。

今年7月，也发生类似电骗案，仙台市一名70岁退休妇人接到骗徒来电，自称警察查案，成功骗走约值3.5亿日圆 （约1737万港元）的金条和超过1000万日圆（约50万港元）的现金。

同类骗案早前亦发生

该名受害人当时接到伪装成NTT公司自动语音的电话，她按照提示拨打了一组号码，一名男子接听，对方自称是警视厅第二搜查课的警察，指受害人名下的手机已被用于犯罪目的，因此需要调查她名下财产，并要求她不得泄漏调查机密。

受害人先后8次按照骗徒的指示购买金条，截至10月买了总重约18.6公斤、价值约3.5亿日圆的金条，存放在市内各车站的投币式储物柜中。她还将超过1000万日元的现金转入指定帐户。

