Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国超级流感大爆发 住院暴增55% 卫生大臣急吁医生取消圣诞罢工

即时国际
更新时间：13:52 2025-12-13 HKT
发布时间：13:52 2025-12-13 HKT

英国爆发超级流感，上周平均每天有2660名住院流感病人，病例数目在1周内激增55%；但与此同时，医生正酝酿在圣诞节前进行5天罢工，令医疗系统面临空前危机。

英国卫生大臣施卓添警告，国民保健署（NHS）目前处于极度危险状态，随著流感病例急速攀升，NHS正面临自新冠疫情爆发以来最严峻的挑战。

英国上周平均每天有2660名住院流感病人。路透社
英国上周平均每天有2660名住院流感病人。路透社
不少民众戴上口罩预防流感。路透社
不少民众戴上口罩预防流感。路透社
街上有民众戴口罩预防。路透社
街上有民众戴口罩预防。路透社
卫生大臣施卓添急吁医生取消圣诞罢工。路透社
卫生大臣施卓添急吁医生取消圣诞罢工。路透社

每天平均2600人因流感入院

NHS最新统计显示，流感住院人数已创下历年同期新高，上周平均每天约有2660名患者因流感住院，短短一周内激增55%。

NHS国家医疗总监潘迪特指出：「在需求量创造历史新高、住院医生又即将罢工的双重压力下，这波前所未见的超级流感正让NHS承受年度最严重的冲击。」

感染人数可能再翻倍

施卓添警告，在病例达到高峰前，流感感染数可能再翻倍。他坦言，目前医院内部混乱、拥塞的状况「已经令人无法接受」。

NHS的运作长期是英国的政治敏感议题，首相施纪贤正面临缩短候诊时间的巨大压力。

若医生罢工如期进行，将是自2023年3月以来第14次罢工。当地医护人员与政府的争议集中在薪酬与训练机会。施卓添虽同意增加训练名额，但强调政府「无法也不会在薪酬议题上让步」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
21小时前
民建联会务顾问、商务及经济发展局前局长苏锦梁，近日因病离世，享年67岁。
02:04
商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁
社会
3小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
6小时前
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
01:19
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
2小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
19小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
00:57
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
6小时前
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
袁文杰告别《爱回家》？贴合照兼二字留言疑离开TVB 「潮善CP」8年情随时成绝响
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
21小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
9小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
4小时前