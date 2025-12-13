英国超级流感大爆发 住院暴增55% 卫生大臣急吁医生取消圣诞罢工

英国爆发超级流感，上周平均每天有2660名住院流感病人，病例数目在1周内激增55%；但与此同时，医生正酝酿在圣诞节前进行5天罢工，令医疗系统面临空前危机。

英国卫生大臣施卓添警告，国民保健署（NHS）目前处于极度危险状态，随著流感病例急速攀升，NHS正面临自新冠疫情爆发以来最严峻的挑战。

英国上周平均每天有2660名住院流感病人。路透社

不少民众戴上口罩预防流感。路透社

街上有民众戴口罩预防。路透社

卫生大臣施卓添急吁医生取消圣诞罢工。路透社

每天平均2600人因流感入院

NHS最新统计显示，流感住院人数已创下历年同期新高，上周平均每天约有2660名患者因流感住院，短短一周内激增55%。

NHS国家医疗总监潘迪特指出：「在需求量创造历史新高、住院医生又即将罢工的双重压力下，这波前所未见的超级流感正让NHS承受年度最严重的冲击。」

感染人数可能再翻倍

施卓添警告，在病例达到高峰前，流感感染数可能再翻倍。他坦言，目前医院内部混乱、拥塞的状况「已经令人无法接受」。

NHS的运作长期是英国的政治敏感议题，首相施纪贤正面临缩短候诊时间的巨大压力。

若医生罢工如期进行，将是自2023年3月以来第14次罢工。当地医护人员与政府的争议集中在薪酬与训练机会。施卓添虽同意增加训练名额，但强调政府「无法也不会在薪酬议题上让步」。