强生𡙁身粉被指导致卵巢癌 加州陪审团判向2原告赔3.1亿

更新时间：13:22 2025-12-13 HKT
发布时间：13:22 2025-12-13 HKT

美国加州一个陪审团裁定，强生（Johnson & Johnson）公司要向2名女原告支付4000万美元（约3.1亿港元）赔偿金，这2名原告声称强生公司的婴儿爽身粉是导致她们患上卵巢癌的罪魁祸首。

洛杉矶高等法院的陪审团裁定，强生要向肯特（Monica Kent）赔偿1800万美元（约1.4亿港元），并要向舒尔茨（Deborah Schultz）及其丈夫赔偿2200万美元（1.7亿港元）。陪审团认定，强生公司多年来明知其含有滑石粉的爽身粉产品有危险，却未向消费者发出警告。

强生𡙁身粉含有的滑石粉引发消费者忧虑。路透社
强生公司面临超过6.7万名原告的诉讼。路透社
使用𡙁身粉40年

强生公司全球诉讼副总裁哈斯（Erik Haas）在一份声明中表示，公司计划立即对该判决提出上诉，并期望像以往处理异常不利判决那样，最终胜诉。

据法庭文件记录，肯特于2014年被诊断出患有卵巢癌，舒尔茨于2018年确诊。2人都是加州居民，她们表示40年来一直在沐浴后使用强生公司的婴儿爽身粉。她们在审讯中作证称，她们的卵巢癌治疗包括多次大型手术和数十轮化疗。 

原告律师：掩盖产品危险真相

原告律师伯奇菲尔德（Andy Birchfield）告诉陪审团，强生公司早在20世纪60年代就知道其产品可能致癌，却竭尽全力，掩盖产品危险的真相。

强生公司的律师布朗（Allison Brown）则表示，只有肯特和舒尔茨的律师告诉她们，她们的癌症是由爽身粉引起的，因为这种所谓的关联并没有得到任何美国主要卫生机构的支持，也没有任何研究表明𡙁身粉可以从体外迁移到生殖器官。

布朗对陪审团说说：「他们在此案中没有证据。」

面临逾6.7万宗诉讼

根据法庭文件，强生公司面临超过6.7万名原告的诉讼，这些原告声称在使用强生婴儿爽身粉和其他含有滑石粉产品后被诊断出患有癌症。 

该公司则表示，其产品安全，不含石棉，也不会致癌。强生公司已停止销售滑石粉产品，转而改用玉米淀粉加入产品。

