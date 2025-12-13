俄乌战争 | 美方案规划乌2027年入欧盟 欧盟决无限期冻结俄资产

英国传媒报道，美国所斡旋旨在终结俄乌战争的谈判中，有一项和平提案预计安排乌克兰最早于2027年1月1日加入欧盟。另外，欧盟理事会周五发声明指，欧盟决定无限期冻结俄罗斯在欧盟的资产，这为欧盟动用俄被冻结资产资助乌克兰扫除一大障碍。

《金融时报》引述知情人士表示，在布鲁塞尔的支持下，美国与乌克兰官员正在讨论这项让乌克兰在2017年初入盟的提案。

乌军在扎波罗热地区进行军事训练。路透社

俄军袭击乌克兰港口城市敖德萨，引发大火。法新社

泽连斯基前往库皮扬斯克附近视察。美联社

消息人士补充道，这样快速的入盟时程表将颠覆欧盟接纳新成员的「择优」原则，迫使布鲁塞尔重新思考整个程序。在欧盟繁琐的36个入会阶段中，乌克兰目前连1个也没完成。

泽连斯基：乌调整立场配合入盟

支持乌克兰成为欧盟成员国的官员指出，将这项条件纳入和平协议，将使乌克兰加入欧盟成为既成事实。

若获美国支持，意味美国总统特朗普可能要求迄今一直出手阻挠的匈牙利总理欧尔班撤回否决，允许乌克兰展开加入欧盟的政治批准程序。

乌克兰总统泽连斯基日前在基辅告诉记者，他和谈判团队已在某些问题上调整立场，以配合乌国未来将成为欧盟成员国的事实。

与此同时，欧盟理事会周五紧急决定，暂时禁止将冻结在欧盟境内的俄罗斯中央银行资产转移回俄罗斯。该决定没有说明期限，而在该决定出台前，欧盟冻结俄资产的制裁措施须每6个月经27个成员国一致同意才能得以续期。

冻结俄2100亿欧罗资产

欧洲理事会主席科斯塔在社交媒体上说，欧盟领导人承诺维持俄罗斯资产的冻结状态，直到俄罗斯结束与乌克兰的冲突并赔偿所造成的损失。

据欧洲媒体报道，该决定涉及的俄罗斯中央银行资产价值约2100亿欧罗。

在定于下周四（18日）举行的欧盟峰会上，欧盟领导人将研究利用俄罗斯被冻结资产为所谓「赔偿贷款」作担保，从而满足乌克兰未来两年的财政和军事需求。

俄央行提诉讼追讨赔偿

匈牙利和斯洛伐克反对利用俄被冻结资产支持乌克兰。但欧盟理事会12日的决定意味著这两国今后无法「一票否决」相关措施。

俄罗斯央行说，已在莫斯科仲裁法院对存管大量俄被冻结资产的欧洲清算银行提出诉讼，要求赔偿相关损失，直指欧盟使用俄被冻结资产的计划是非法的。