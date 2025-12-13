Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

韩男怕泰籍妻出轨 趁熟睡滚水渌面毁容 狠呛：你变丑就离不开我

即时国际
更新时间：09:04 2025-12-13 HKT
发布时间：09:04 2025-12-13 HKT

南韩京畿道议政府市本月初发生一宗骇人听闻的家庭暴力案件。一名当地男子怀疑泰籍妻子出轨，竟趁她熟睡时，将滚烫的热水泼向其脸部及颈部，导致妻子全身多处二度烧烫伤。据受害女子透露，丈夫更狠呛：「让你变丑就哪都去不了，离不开我！」事件曝光后，迅速引发韩、泰两国网友极大愤怒和关注。

妻子坚拒复合 网上筹款付医疗费

综合泰媒《The Thaiger》和韩媒《JTBC》报道，事发于本月3日中午，一名40多岁的南韩男子在议政府市虎院洞一处公寓内，趁30多岁泰籍妻子熟睡时，以咖啡壶煮沸热水后，泼洒在其脸部与颈部。妻子瞬间惊醒，脸部出现大面积红肿及水泡，随后被送往首尔城东区烧烫伤专科医院，确诊为二度烧烫伤。

医护人员在处理伤势及包扎过程中察觉不对劲，虽然其丈夫最初以「意外」试图带过，但院方仍在当日晚间9时向警方报案，令全案曝光。

男子接受警方调查时供称，因为怀疑妻子可能外遇，担心她会离开自己，因此决定以泼热水的方式毁掉她的容貌。警方指出，该男子的供词具体，行为具有明确伤害意图，目前已依伤害罪立案，并对其发出接近禁制令等临时保护措施。

受害女子事后在社交媒体上发文求助，上传了自己整张脸包满绷带的照片，表示自己受到丈夫的家暴与毁容威胁。

尽管丈夫在事后很快向妻子道歉，并承诺会好好照顾她，但女子仍坚定拒绝继续维持这段关系，准备向丈夫提告并诉请离婚。

事件在网路上迅速发酵，许多网友声援受害女子。截至9日为止，网友已为她募款达420万韩元（约2万港元），用作后续的医疗和法律费用。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
16小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
15小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
2小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
5小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
4小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
17小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
16小时前
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
影视圈
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
影视圈
12小时前