韩男怕泰籍妻出轨 趁熟睡滚水渌面毁容 狠呛：你变丑就离不开我

南韩京畿道议政府市本月初发生一宗骇人听闻的家庭暴力案件。一名当地男子怀疑泰籍妻子出轨，竟趁她熟睡时，将滚烫的热水泼向其脸部及颈部，导致妻子全身多处二度烧烫伤。据受害女子透露，丈夫更狠呛：「让你变丑就哪都去不了，离不开我！」事件曝光后，迅速引发韩、泰两国网友极大愤怒和关注。

妻子坚拒复合 网上筹款付医疗费

综合泰媒《The Thaiger》和韩媒《JTBC》报道，事发于本月3日中午，一名40多岁的南韩男子在议政府市虎院洞一处公寓内，趁30多岁泰籍妻子熟睡时，以咖啡壶煮沸热水后，泼洒在其脸部与颈部。妻子瞬间惊醒，脸部出现大面积红肿及水泡，随后被送往首尔城东区烧烫伤专科医院，确诊为二度烧烫伤。

医护人员在处理伤势及包扎过程中察觉不对劲，虽然其丈夫最初以「意外」试图带过，但院方仍在当日晚间9时向警方报案，令全案曝光。

男子接受警方调查时供称，因为怀疑妻子可能外遇，担心她会离开自己，因此决定以泼热水的方式毁掉她的容貌。警方指出，该男子的供词具体，行为具有明确伤害意图，目前已依伤害罪立案，并对其发出接近禁制令等临时保护措施。

受害女子事后在社交媒体上发文求助，上传了自己整张脸包满绷带的照片，表示自己受到丈夫的家暴与毁容威胁。

尽管丈夫在事后很快向妻子道歉，并承诺会好好照顾她，但女子仍坚定拒绝继续维持这段关系，准备向丈夫提告并诉请离婚。

事件在网路上迅速发酵，许多网友声援受害女子。截至9日为止，网友已为她募款达420万韩元（约2万港元），用作后续的医疗和法律费用。