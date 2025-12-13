Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰柬冲突 | 与泰柬领袖通电话斡旋 特朗普：双方同意停火 柬指泰战机续投7炸弹

更新时间：09:29 2025-12-13 HKT
发布时间：09:29 2025-12-13 HKT

美国总统特朗普周五分别与泰国看守政府总理阿努廷及柬埔寨首相洪玛奈通电话，特朗普其后在其社交平台Truth Social发文宣布，泰柬领导人已同意从当晚起停火，并恢复执行两国之前达成的和平协议。特朗普又感谢马来西亚总理安华在此事上提供协助。但柬埔寨国防部指泰军周六清晨6时许，出动2架F-16战斗机，投下7枚炸弹，其中一枚炸弹摧毁一处酒店建筑，2枚炸弹摧毁一座桥梁。

冲突多天酿至少21死

此前，持续数日的致命冲突造成至少10名柬埔寨平民死亡，11名泰军丧生，数十万人逃离家园，一度威胁到美国政府今年较早前斡旋达成的停火协议。

阿努廷周五晚在总理府对媒体证实，他向特朗普说明边境局势，指柬方率先违反关于两国和平的联合声明，未按约撤回军队，导致泰方人员生命和财产受损，泰方因此采取反击行动，以保护本国民众生命与财产安全。如果双方要再次达成停火，必须由柬方先撤回兵力，并清理边境地雷。

泰柬边境冲突导致数十万人撤离家园。新华社
泰国边境地区有房屋在柬军炮火下被摧毁。美联社
泰国边境居民在炮火中躲入防空洞。美联社
泰国看守政府总理阿努廷曾与特朗普通电话。法新社
大马总理与洪玛奈通话斡旋

洪玛奈其后在社交媒体发文说，他周四（11日）与马来西亚总理安华通电话，周五与特朗普通电话。洪玛奈强调，柬埔寨始终坚持本著柬泰两国和平联合声明的精神，寻求以和平方式解决争端。他建议美国和马来西亚军方或相关机构利用其情报收集能力，比如卫星图像，以核实究竟是哪一方先开火。

特朗普随后在Truth Social发文证实，他已经与阿努廷和洪玛奈通电话，两国领导人同意从当晚起停火，并恢复执行两国之前达成的和平协议。

特朗普：造成泰军死伤路边炸弹属意外

特朗普称，最初造成多名泰国士兵死亡和受伤的路边炸弹是意外，但泰国仍非常猛烈地进行反击；两国现已准备好与美国实现和平并继续展开贸易。他同时感谢安华「在这件大事上帮忙」。

泰柬边境地区自12月7日起再次爆发激烈冲突，多地响起密集炮火，双方均指责对方先开火。

对上一次泰柬边境武装冲突于7月24日爆发，双方互相指责对方违反国际法。根据双方当时公布的数据，冲突造成上百人伤亡，逾10万民众疏散。8月7日，双方在马来西亚吉隆坡举行的两国边界总委员会特别会议上就停火细则达成共识并签署协议，同意维持军队部署现状，承诺不再向边境增兵。洪玛奈与阿努廷10月26日在第47届东盟峰会期间签署关于两国和平的联合声明。

