英王查理斯罕有公开抗癌进展 称因诊断及时正好转

即时国际
更新时间：08:15 2025-12-13 HKT
发布时间：08:15 2025-12-13 HKT

英国皇室继凯特王妃早前公开交代健康状况后，英皇查理斯三世周五（12日）透过电视向全国发表演说，分享其癌症治疗的正面进展。查理斯透露，多亏早期诊断和有效治疗，他本人的癌症治疗时间表在新一年可以减少，并借此机会强烈呼吁国民及早接受筛选检查，强调「早期诊断简而言之就是可以救命」。

查理斯：治疗进入预防性阶段

英皇在电视讲话中向国民分享好消息：「今天我可以跟大家分享一个好消息，多亏早期的诊断、有效治疗的干预，以及严格遵循医生的指示，我本人的癌症治疗时间表在新一年可以减少。」

他形容这个里程碑既是他个人的福气，亦见证了近年癌症治疗的惊人进步，希望能为「在一生之中有50%机率会确诊癌症」的人带来鼓励。

皇室发言人虽然未如凯特王妃般宣布已进入「缓解期」（remission），但表示英皇对治疗的反应良好，医生建议继续进行的治疗将步入预防性的阶段。自去年2月确诊以来，查理斯一直每周接受治疗，但从未公开所患的癌症类别或治疗方式。

查理斯在分享患癌心路历程时表示：「我从亲身经历中得知，癌症诊断可能令人感到不知所措。但我亦同时知道，早期发现是扭转治疗历程的关键，能为医疗团队争取宝贵时间，也为病者带来希望这一份无价的礼物。」

他表示，自己被社会对癌症患者的关怀深深感动，但同时对国内至少有900万人尚未接受应有的癌症筛选检查深感不安。他引述数据强调大肠癌的重要性，若在最早阶段发现，约九成患者可存活至少五年；若晚期才诊断，存活率则降至仅一成。他强调：「早期诊断简而言之就是可以救命。」

该影片于今年11月底在克拉伦斯府（Clarence House）内录影，并于周五晚上在Channel 4的特备节目《Stand Up To Cancer》中播放，同时旨在宣传全新推出的全国癌症筛选检查网站。

查理斯总结道：「正如我以前所说，在疾病最黑暗的时刻，可以被最伟大的慈悲燃亮。然而，慈悲必须与行动配合。」他祈愿每个人在计划新一年时，「承诺为及早发现癌症尽一份力。你的生命，或你所爱的人的生命，可能有赖于此」。

