欧盟明年7月向小额包裹征3欧元关税 应对中国商品泛滥
更新时间：22:31 2025-12-12 HKT
发布时间：22:30 2025-12-12 HKT
欧盟财长周五（12月12日）达成一致，从2026年7月1日起对所有进口至欧盟的小包裹征收3欧元（约港币28元）关税，以应对中国电商平台希音（Shein）和Temu等平台的廉价商品大量涌入。
法新社报道，欧盟发言人说，成员国财长周五（12月12日）达成协议。这项小包裹税政策定于2026年7月1日生效，作为临时措施实施，直到欧盟就此类进口商品征税达成永久解决方案。
欧盟1个月前刚刚达成共识，同意取消对价值低于150欧元（约1,369港元）的包裹征税。这些包裹多数是欧盟消费者通过中国电商平台购买的商品。
据报道，去年共有46亿件此类小包裹进入欧盟，其中91%源自中国。欧盟预计这个数字还会攀升。
欧洲零售商指控AliExpress、Shein和Temu等海外平台不遵守欧盟产品法规，构成不公平竞争。
