太子集团｜涉用香港公司买4艘豪华游艇洗钱 台拘关键6人港负责人67万元交保

即时国际
更新时间：20:18 2025-12-12 HKT
发布时间：20:11 2025-12-12 HKT

台北地检署侦办柬埔寨太子集团跨国洗钱案，发现该集团曾以香港博高公司名义，购买4艘豪华游艇，停泊在台湾基隆碧砂渔港，并在台设立玄古管理顾问公司负责管理游艇，怀疑游艇提供集团成员来台享乐及洗钱工具。

据中时新闻网报道，台北地检署9日发动第4波搜索、拘6人，检察官讯后，11日凌晨依洗钱等罪声押禁见博高公司在台帐房、玄古公司现任负责人王俊国获准。另香港博高公司登记负责人、玄古公司第一任负责人吴宜家台币270万元（约港币67万元）交保、限制出境出海及限制住居，并实施科技监控。香港博高董事、吴宜家丈夫吴柏毅台币100万元（约港币25万元）交保，限制出境出海；船长黄庆德台币80万元（约港币20万元）交保，限制出境出海；玄古管理顾问公司行政人员傅璻如台币60万元（约港币15万元）交保，限制出境出海；玄古公司第二任负责人许晋硕台币30万元（约港币7.5万元）交保，限制出境出海。

柬埔寨太子集团创办人、华裔柬籍商人陈志。
报道指，专案小组发现，太子集团首脑陈志指示亲信、入籍柬埔寨的大陆籍男子吴逸先，设立香港博高公司，找嫁来台湾的陆配姊姊吴宜家担任博高公司负责人，博高公司购买4艘豪华游艇，登记在博高公司名下，并停泊在基隆碧砂渔港，且在台设立玄古公司招募台湾员工，管理这4艘豪华游艇，其中博高公司帐房王俊国，目前担任玄古公司的负责人，

专案小组指，3艘游艇在案发前就陆续变卖，今年1月则将最后1艘驶离台湾，博高并结束玄古公司在台业务，怀疑这些游艇不仅仅是集团高层娱乐，甚至涉及跨国洗钱用途。
 

