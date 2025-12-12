Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

济州岛外海商船5名外籍船员「不明原因」堕海　南韩海警正展开调查

即时国际
更新时间：18:53 2025-12-12 HKT
发布时间：18:53 2025-12-12 HKT

南韩济州岛西归浦市南侧外海今（12）日下午发生船员堕海事件。一艘载有10名船员的货船在航行途中，有5名船员不明原因意外堕海。南韩海警接报后，出动多艘舰艇与直升机前往搜救，所幸船员已全数获救，目前相关单位已展开调查，以厘清事发原因。

据《韩联社》报道，南韩西归浦海洋警察署说明，当地时间12日下午4时47分，事发位于济州岛西归浦港西南方约33公里海域，该A号商船总吨位为8580吨，船上共有10名船员，其中5人在航行途中突然意外落海。

南韩海警接获通报后，立即派出5艘巡逻舰艇、2艘救助艇及1架直升机前往现场，并请求附近船只提供救援协助，南韩海军与南海渔业管理团也派船加入救援。

海警直升机于下午5时35分许抵达现场，利用吊挂设备，于下午5时52分将5名落海船员全数救起。据悉，落海船员均非韩籍，并无生命危险，目前已被送往济州岛医院接受治疗。至于船员落水原因，海警已展开调查，待后续进一步厘清。

