Reddit入禀法院 起诉澳洲「青少年社媒禁令」

总部位于美国的在线平台Reddit周五（12日）就澳洲针对16岁以下未成年人的社交媒体禁令，向澳洲高等法院提起诉讼，要求法院宣布相关法律无效，或者宣布这项禁令不适用于Reddit。

Reddit：针对16岁以下用户有内容限制

新华社报道，Reddit在法律文书中说，Reddit是公共论坛，并非主要供用户在线社交互动的平台。Reddit还说，如果16岁以下用户拥有其账号，平台的设置限制就会阻止他们访问可能有害的特定类型内容。

澳洲实施青少年社交媒体禁令。 路透社

据澳洲广播公司（ABC）报道，澳洲政府发言人在回应这一诉讼时说，政府站在澳洲父母和孩子一边，不是站在平台一边，「我们将坚定不移地保护澳洲未成年人免受社交媒体的伤害」。

澳洲联邦议会2024年11月通过上述修正案，要求特定社交媒体必须采取「合理措施」阻止未满16岁的人在平台拥有账户。不配合的企业将面临最高4950万澳元（约2.57亿港元）罚款，但违反规定的未成年人及监护人不会受到处罚。

修正案规定，相关部门主要根据三个标准来评估哪些平台须采取上述措施：平台服务的唯一目的或重要目的，是使两个或更多终端用户进行在线社交互动；服务允许终端用户链接到部分或全部其他终端用户或与之进行交互活动；服务允许终端用户在平台发布内容。

自修正案通过以来，澳洲政府一直根据具体情况动态调整须执行禁令的平台名单。目前这个名单包括Facebook、YouTube、TikTok、X、Instagram、Reddit等10个在线平台。

澳洲政府电子安全机构的研究发现，有96%的10岁至15岁青少年使用社交媒体，其中70%的人接触过有害内容。澳洲政府强调，最低年龄限制措施可以减少社交媒体带来的负面影响。