菲律宾伦常惨案｜生父伙同继父等亲属轮奸长女 乘船潜逃被海警截获

菲律宾发生一宗令人发指的伦常性侵案。一名男子涉嫌伙同另外两名男性亲属，轮奸其当时未成年的长女。该名涉案生父在潜逃期间，试图从纳沃塔斯（Navotas）鱼港乘船逃往布拉干省（Bulacan），最终被菲律宾国家警察海事小组截获拘捕。

涉案生父租船图走佬 菲警海上追捕归案

综合当地媒体《GMA News Online》报道，菲律宾国家警察海事小组（PNP Maritime Group）早已锁定该名疑犯行踪。菲国警海事集团 NCR 北站负责人透露，疑犯当时在纳沃塔斯鱼港租用了一艘机动船（banca），企图经水路逃往布拉干省，警方掌握情报后，成功在其逃亡途中将其拘捕归案。

三狼均为家中至亲

案情透露，涉案被告共有三名，全数均为受害者的男性亲属。警方证实，三名疑犯分别为受害者的继父、疑犯的兄弟或叔叔，以及受害者的亲生父亲。据悉，在警方拘捕这名生父之前，受害者的继父及其同党早前已经落网，该名生父是案中最后一名被捕的疑犯。