两赴英少年难民诱拐15岁女施暴　受害人拍片成破案关键

英国近日发生一宗骇人案件，两名分别来自阿富汗及以色列赴英寻求庇护的青少年，在沃里克郡利明顿温泉镇（Leamington Spa）的一个公园内性侵少女，被判入狱近十年。案件中，受害人为保留关键证据，勇敢地用手机录下约三分钟的犯案过程，片段成为定罪关键。

少女勇敢录下犯案过程 影片助警方迅速缉凶

相关新闻：英改革人权法 更易遣返非法移民

综合外媒报道，案发于今年5月中旬，17岁的贾汉泽布（Jan Jahanzeb）及尼亚泽（Israr Niazal）当日与受害少女在公园附近相遇，二人主动攀谈后诱骗她离开聚会地点，其后在偏僻处施暴。少女在被带走期间以手机拍片，影片中记录她求救的画面，不断哭喊「你们要性侵我」「救命」。事后她向途人求助，并被送往警署采集关键证据。警方根据她提供的影片与照片，迅速锁定并拘捕两人。

法官斥行为玷污难民形象 两被告被判近十年监禁

调查显示，两名被告数月前才乘小船抵达英国，期间一直住在政府提供的住所。总督察霍布斯（Richard Hobbs）赞扬受害者的勇气，并强调「贾汉泽布与尼亚泽刻意接近受害者，意图性侵，他们的刑期反映了罪行严重性。」法官德贝托达诺（Sylvia de Bertodano）强调，被告行为「背叛真正难民的利益」，最终判贾汉泽布监禁9年10个月，尼亚泽监禁10年8个月，并终身列入性罪犯名册及受无限期禁制令约束。