Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

两赴英少年难民诱拐15岁女施暴　受害人拍片成破案关键

即时国际
更新时间：15:00 2025-12-12 HKT
发布时间：15:00 2025-12-12 HKT

英国近日发生一宗骇人案件，两名分别来自阿富汗及以色列赴英寻求庇护的青少年，在沃里克郡利明顿温泉镇（Leamington Spa）的一个公园内性侵少女，被判入狱近十年。案件中，受害人为保留关键证据，勇敢地用手机录下约三分钟的犯案过程，片段成为定罪关键。

少女勇敢录下犯案过程　影片助警方迅速缉凶

相关新闻：英改革人权法 更易遣返非法移民

综合外媒报道，案发于今年5月中旬，17岁的贾汉泽布（Jan Jahanzeb）及尼亚泽（Israr Niazal）当日与受害少女在公园附近相遇，二人主动攀谈后诱骗她离开聚会地点，其后在偏僻处施暴。少女在被带走期间以手机拍片，影片中记录她求救的画面，不断哭喊「你们要性侵我」「救命」。事后她向途人求助，并被送往警署采集关键证据。警方根据她提供的影片与照片，迅速锁定并拘捕两人。

法官斥行为玷污难民形象　两被告被判近十年监禁

调查显示，两名被告数月前才乘小船抵达英国，期间一直住在政府提供的住所。总督察霍布斯（Richard Hobbs）赞扬受害者的勇气，并强调「贾汉泽布与尼亚泽刻意接近受害者，意图性侵，他们的刑期反映了罪行严重性。」法官德贝托达诺（Sylvia de Bertodano）强调，被告行为「背叛真正难民的利益」，最终判贾汉泽布监禁9年10个月，尼亚泽监禁10年8个月，并终身列入性罪犯名册及受无限期禁制令约束。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
19小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
6小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
7小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
9小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
23小时前
日本青森县外海发生6.9级地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震规模上调至6.9 深度更浅 海啸警报已解除
即时国际
1小时前
71岁TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
5小时前
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
饮食
2025-12-11 13:37 HKT
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
23小时前