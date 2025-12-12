Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

从赌场转向家庭娱乐 泰国争取建迪士尼 规模拟亚洲最大

更新时间：14:32 2025-12-12 HKT
发布时间：14:32 2025-12-12 HKT

继东京、香港及上海之后，泰国拟争取打造亚洲第4座迪士尼乐园。泰国副总理兼交通部长皮帕特证实，政府已指示东部经济走廊政策办公室（EEC）加速推动引进国际级主题乐园的计划，而迪士尼乐园更被列为首要合作目标，以取代先前泰国政府研议的赌场型娱乐综合园区。

目前EEC已接获指示，需在春武里、罗勇等东部四府预留不超过480公顷土地作为大型乐园用地。若迪士尼最终选择落脚泰国，园区规模预料将可媲美，甚至超越亚洲现有迪士尼度假区，成为泰国观光新时代的指标性工程。

东京迪士尼乐园大受欢迎。东京迪士尼官网
泰国政府将全面转向争取迪士尼乐园等全球品牌进驻。美联社
泰国方面看好迪士尼投资对经济的长期效应。美联社
泰国传媒引述皮帕指出，原本由为泰党倡议的赌场型娱乐综合园区已不再是主要目标，政府目前将全面转向争取迪士尼乐园等全球品牌进驻，希望借此吸引更多国际家庭客，并提升泰国在东南亚旅游市场的竞争力。

同步规划容纳8万人世界级体育场

皮帕特表示，近期即将启动的高速铁路建设、东部地区新增机场等重大交通基础工程，将成为支持迪士尼落脚的重要条件。此外，政府也同步规划一座可容纳8万人的世界级国际体育场，目标将人流导向东部走廊，与大型主题乐园形成观光聚落效应。

泰国政府计划近期邀请连接乌塔帕奥、廊曼与苏万那普3大机场的高速铁路特许经营商会晤，就主题乐园方案提出意见与建议。官员强调，透过基础建设与国际企业合作的整合规划，有望快速提升乐园落地的可行性。

投资额或逾700亿

泰国方面也看好迪士尼投资对经济的长期效应。皮帕认为，从赌场转向家庭娱乐是国际投资的趋势，即便园区无法在本届政府任期内完工，目前的布局仍可为EEC 带来更大的外资动能，并可能带动股市、建设业与观光业全面受惠。

消息一出，泰国金融界普遍看好此一超级计划。分析师预估，若参考上海迪士尼的建设成本和规模，泰国的投资金额可能高达约2560亿至2920亿泰铢（约630至718亿港元）。

