特朗普手背再贴胶布惹关注 白宫新闻秘书：总统一直在握手

现年79岁的美国总统特朗普的健康状况备受关注，白宫再就特朗普近日右手背一直贴有肉色胶布一事表示，他一直在握手，也与他每天服用阿斯匹灵有关。先前特朗普被拍到手背上贴著胶布，还在会议时将手放在桌子下。

与每天服阿士匹灵有关

白宫发言人莱维特周四被记者问及特朗普右手背上的胶布时，重申数月前当特朗普右手被遮瑕膏覆盖瘀青时所作的回应。

莱维特说：「有关总统手背上的胶布，我们也已经给你们解释了。过去，总统几乎一直在握手，他每天也在服用阿士匹灵，这也是他过去身体检查中提到的，这可能导致你看到的瘀青。」

特朗普的右手背近期出现瘀青，引起传媒关注。路透社

特朗普右手背贴有胶布。法新社

79岁的特朗普健康状况备受关注。美联社

特朗普：传媒调查等同叛国

作为美国史上最年迈的当选总统，特朗普一直强烈捍卫自己的健康。他周二（9日）晚在自己社交平台Truth Social上发表长篇言论，为自己的健康辩护，称传媒对他身体健康的调查等同于「煽动叛乱，甚至可能是叛国罪」。

今年10月，特朗普接受包括核磁共振扫描在内的医疗检查，医生报告总统身体状况极佳。