应对Gemini 3挑战 OpenAI发布GPT最新升级版 GPT-5.2正式亮相

更新时间：12:12 2025-12-12 HKT
发布时间：12:12 2025-12-12 HKT

美国开放人工智能研究中心（OpenAI）周四（11日）发布其人工智能模型GPT-5的最新升级版GPT-5.2，以因应Google推出的Gemini 3的强烈挑战。GPT-5.2在通用智能、长文本处理、智能体工具调用和视觉等方面，都得到显著提升。据报与GPT-5.1相比，GPT-5.2产生幻觉的情况更少；而在面对自杀、心理困扰、情绪依赖等敏感对话时，GPT-5.2皆能作出更稳妥恰当的回应。

GPT-5.2提供Instant、Thinking和Pro三种模型，是迄今在专业知识工作领域中能力最强的模型系列，在制作电子表格、构建演示文稿、编写代码、图像理解、长文本处理、工具使用以及处理复杂的多步骤任务等方面都有显著提升。

GPT-5.2正式亮相。YouTube
OpenAI正面对Google推出的Gemini 3的强烈挑战。路透社
Google在11月发布人工智能模型Gemini 3。路透社
表现优于或持平顶尖专业人士

据OpenAI介绍，GPT-5.2 Thinking是该公司迄今最适用于真实世界专业场景的模型。在涵盖44种职业、用于评估明确知识型工作任务的GDPval测试中，GPT-5.2 Thinking达到业界最新水平。

评测显示，在制作演示文稿、电子表格等知识工作任务中，新版本模型的推理能力在70.9%的情况下，表现优于或持平顶尖行业专业人士。

OpenAI强调，GPT-5.2同时注重性能与安全性，在GPT-5和GPT-5.1系统基础上进一步强化了安全措施，在面对自杀、心理困扰、情绪依赖等敏感对话时，能做出更稳妥恰当的回应。

不到1个月再次升级

此外，与GPT-5.1相比，GPT-5.2产生幻觉的情况更少，回答错误率相对降低了约30%，这意味著在运用模型进行调研、写作、分析与决策支持时出错更少，模型在日常知识型工作中变得更为可靠。

为回应Google在11月发布的人工智能模型Gemini 3的出色表现，OpenAI加快其主要模型升级的发布速度。OpenAI在11月刚刚发布GPT-5升级版本GPT-5.1，不到一个月就再次升级。业界认为，此举凸显了人工智能行业目前面临的竞争压力。
 

