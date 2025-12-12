Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加密货币大亨权道亨欺诈罪成 遭美法院判囚15年

即时国际
更新时间：10:45 2025-12-12 HKT
发布时间：10:45 2025-12-12 HKT

韩裔加密货币大亨权道亨（Do Kwon）涉自家公司倒闭相关欺诈罪，周四在纽约法院被判囚15年。他的公司倒闭令投资者损失400亿美元（3104亿港元），震撼全球加密货币市场。检方表示，全球各地因权道亨行为而受害者可能逾100万人。

全球受害人或逾100万

34岁的权道亨在跨越亚、欧的国际通缉中被捕，今年8月在纽约法院承认电汇欺诈与串谋欺诈2项重罪，法院周四宣判刑期。权道亨在南韩仍面临欺诈指控。

权道亨2023年3月在黑山共和国首都波德里查机场被捕。法新社
权道亨2023年3月在黑山共和国首都波德里查机场被捕。法新社
权道亨在黑山被捕后，被引渡到美国受审。法新社
权道亨在黑山被捕后，被引渡到美国受审。法新社

权道亨创立的Terraform Labs曾推出加密货币TerraUSD，并将其宣传为稳定币，称TerraUSD价格与美元等稳定资产挂钩，以避免剧烈波动。

他成功地将旗下货币行销为下一个加密货币大热门，吸引数十亿美元投资，并引发全球热潮。

曾登上亚洲菁英榜

他在南韩媒体上受到高度赞扬，一度被封为天才，数以千计私人投资者蜂拥投入资金。2019年，他更登上美国财经杂志《福布斯》（Forbes）亚洲30位30岁以下菁英榜。

尽管有数十亿美元资金涌入，TerraUSD与姊妹币Luna在2022年5月陷入死亡螺旋。权道亨在崩盘前已离开南韩，并逃亡数月。

前年黑山被捕 引渡回美受审

他在2023年3月在黑山共和国首都波德里查机场被捕，当时正准备搭机前往杜拜，身上持有伪造的哥斯达黎加护照。他去年12月自黑山被引渡到美国受审。

他承认，在2018年至2022年间，曾在纽约与其他地区参与一项以Terraform Labs为核心的诈骗活动，并对TerraUSD的稳定机制与另一家公司的角色作出不实说法。

最具指标性司法行动之一

此案源自2022年5月TerraUSD与Luna代币的连锁崩盘。当时，两者原本借由互相挂钩维持1美元价值，但机制失效导致数百亿美元灰飞烟灭，进而引发全球加密货币市场重创。事后，美国与南韩皆对他提出刑事指控并申请引渡。

检方指出，权道亨与Terraform Labs多次对外误导投资人，隐瞒稳定币风险，甚至在系统濒临崩溃时仍发布误导性声明。

此案件被视为加密货币史上最具指标性的司法行动之一。类似案件中，FTX创办人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）于2024年被判25年徒刑；Tornado Cash创办人斯托姆（Roman Storm）也在同年因经营未授权资金转移服务被定罪。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
14小时前
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
4小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
19小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
张柏芝一方传召笔迹专家梁时中庭上力证，涉事合约上的张柏芝签名属冒签。何健勇摄
张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒
社会
21小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
18小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
21小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
红叶｜大棠红叶季节12.13开始 渔护署解构几时最旺盛！即睇增设巴士线及红叶指数连结
社会
4小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
16小时前