加密货币大亨权道亨欺诈罪成 遭美法院判囚15年

韩裔加密货币大亨权道亨（Do Kwon）涉自家公司倒闭相关欺诈罪，周四在纽约法院被判囚15年。他的公司倒闭令投资者损失400亿美元（3104亿港元），震撼全球加密货币市场。检方表示，全球各地因权道亨行为而受害者可能逾100万人。

全球受害人或逾100万

34岁的权道亨在跨越亚、欧的国际通缉中被捕，今年8月在纽约法院承认电汇欺诈与串谋欺诈2项重罪，法院周四宣判刑期。权道亨在南韩仍面临欺诈指控。

权道亨2023年3月在黑山共和国首都波德里查机场被捕。法新社

权道亨在黑山被捕后，被引渡到美国受审。法新社

权道亨创立的Terraform Labs曾推出加密货币TerraUSD，并将其宣传为稳定币，称TerraUSD价格与美元等稳定资产挂钩，以避免剧烈波动。

他成功地将旗下货币行销为下一个加密货币大热门，吸引数十亿美元投资，并引发全球热潮。

曾登上亚洲菁英榜

他在南韩媒体上受到高度赞扬，一度被封为天才，数以千计私人投资者蜂拥投入资金。2019年，他更登上美国财经杂志《福布斯》（Forbes）亚洲30位30岁以下菁英榜。

尽管有数十亿美元资金涌入，TerraUSD与姊妹币Luna在2022年5月陷入死亡螺旋。权道亨在崩盘前已离开南韩，并逃亡数月。

前年黑山被捕 引渡回美受审

他在2023年3月在黑山共和国首都波德里查机场被捕，当时正准备搭机前往杜拜，身上持有伪造的哥斯达黎加护照。他去年12月自黑山被引渡到美国受审。

他承认，在2018年至2022年间，曾在纽约与其他地区参与一项以Terraform Labs为核心的诈骗活动，并对TerraUSD的稳定机制与另一家公司的角色作出不实说法。

最具指标性司法行动之一

此案源自2022年5月TerraUSD与Luna代币的连锁崩盘。当时，两者原本借由互相挂钩维持1美元价值，但机制失效导致数百亿美元灰飞烟灭，进而引发全球加密货币市场重创。事后，美国与南韩皆对他提出刑事指控并申请引渡。

检方指出，权道亨与Terraform Labs多次对外误导投资人，隐瞒稳定币风险，甚至在系统濒临崩溃时仍发布误导性声明。

此案件被视为加密货币史上最具指标性的司法行动之一。类似案件中，FTX创办人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）于2024年被判25年徒刑；Tornado Cash创办人斯托姆（Roman Storm）也在同年因经营未授权资金转移服务被定罪。