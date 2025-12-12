特朗普：准备打击陆路毒品走私 将拦截更多委内瑞拉油轮

美国总统特朗普周四在白宫对记者表明，美国将很快开始打击从委内瑞拉经陆路运往美国的毒品，并准备在委内瑞拉附近海域扣押更多油轮。他近几周多已次威胁要开始打击及拦截陆路走私的毒品。与此同时，白宫新闻秘书莱维特宣布，美方在委内瑞拉附近海域扣押的油轮将被带到一处美国港口，美方准备没收油轮所载石油，并增加6艘油轮为制裁对象。

将没收油轮所载石油

莱维特在白宫记者会上称，这艘油轮关联受美方制裁的石油活动，目前美方正「按照法律」进行没收程序，包括问询船员和搜集证据。

莱维特称，油轮所载石油将交付伊朗伊斯兰革命卫队，而后者是受到美国制裁的实体。美国政府在2019年、即特朗普首次担任总统期间把伊朗伊斯兰革命卫队列为「恐怖组织」。

同一天，美国财政部在官网发布公告，更新委内瑞拉相关个人和实体制裁名单，包括增加6艘油轮为制裁对象。这些油轮当中，有4艘悬挂巴拿马国旗，另外2艘分别悬挂库克群岛和香港旗帜。

制裁委国第一夫人3姪儿

另外，委内瑞拉第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）3名姪儿也遭制裁。

国土安全部长诺姆当天在国会众议院国土安全委员会作证时宣称，美军扣押油轮是总统特朗普指挥的一次「成功行动」。

另据美国消费者新闻与商业频道报道，一名白宫官员说，特朗普政府准备在委内瑞拉附近海域扣押更多油轮。

司法部长邦迪称，美方对这艘「用于运输委内瑞拉和伊朗石油的油轮」执行扣押令，并称该油轮「因参与支持外国恐怖组织的非法石油运输网络而受到美国制裁」。委内瑞拉外交部长希尔谴责美军扣押油轮是「国际海盗行为」。

马杜罗： 将诉诸法律及外交途径

委内瑞拉总统马杜罗则表示，该国将诉诸相应的法律和外交途径，以确保石油可以销往世界各地。

马杜罗在委内瑞拉国家电视台转播的电视讲话中说，美国使用军事手段扣押一艘油轮，犯下了「绝对罪恶和非法的行径」，是海盗行为。该油轮航行至特立尼达和多巴哥以北，即将进入大西洋时被美军扣押，而非在委内瑞拉海岸。船上载有190多万桶石油，目前船员下落不明。