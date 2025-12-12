中日恶化 | 因应中俄巡航 美B52轰炸机飞越日本海 白宫：与中日关系皆良好

日本政府表示，因应本周二（9日）中俄战机在日韩附近联合巡航，可搭载核武的的美军B-52轰炸机与日本F-35隐形战机，周三（10日）一同飞越中俄日韩之间的日本海进行战术演习。而在美军轰炸机与日本战机飞越日本海之际，白宫表明，美国总统特朗普能同时与中国和日本维持「良好工作关系」。

东京当局证实，美国B-52轰炸机周三与日本F-35战机一同飞越日本海，这是在中国和俄罗斯近日在日本、南韩周边海空域展开联合演训后，美日军机首次一同飞越日本海。

相关新闻：

中日恶化｜美首开腔批华「雷达照射」日机 中方：勿被盟友「带节奏」

美国B-52轰炸机与日本F-35战机一同飞越日本海。美联社

美日一同在日本海上空展示军力。美联社

白宫强调，特朗普与习近平有良好的工作关系。路透社

美日战机共同飞行

日本防卫省透过声明表示，日美双方「重申坚决防止任何试图以武力单方面改变现状的企图，并确认了日本自卫队与美军的待命态势」。这次由2架美国B-52战略轰炸机，与3架日本F-35隐形战机及3架F-15制空战机共同执行的飞行任务，是自上周中国在区域展开军事演习以来，美国首次展示其部署军力。

然而，一名不愿具名的美国官员淡化这次轰炸机飞行的意义，称这早在中俄军演前就已预先规划，且美日军机上月也执行过类似的联合架次飞行，当时还有美国B-1B轰炸机参与。

白宫发言人莱维特表示，即使中日两国紧张关系升温，美国总统特朗普仍能同时与中国维持「良好的工作关系」，并与日本保持「非常坚实的同盟关系」。

美指特朗普与习近平有良好工作关系

莱维特说：「总统与日本新任首相高市早苗的关系非常好，几个月前我们前往亚洲时，他很高兴能见到她，后来他们又通过几次电话。」

她在记者会上说：「日本是美国的伟大盟友，这从他们的个人关系以及我们与日本持续的贸易关系中可以得到印证。」

莱维特同时指出，关于中国方面，特朗普也与中国国家主席习近平有著「良好的工作关系，他相信这对我们国家是件好事」。