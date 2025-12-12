诺贝尔和平奖｜马查多秘密逃亡内幕曝光 乔装越10军检站 乘渔船抵奥斯陆

委内瑞拉反对派领袖、诺贝尔和平奖得主马查多（María Corina Machado）因指控马杜洛（Nicolas Maduro）政权选举舞弊而遭威胁逮捕，在藏匿逾一年后，为出席10日在挪威举行的和平奖颁奖典礼，于本月8日戴上假发乔装，展开一场策画两个月、极度惊险的秘密逃亡行动。她成功穿越十个军事检查站，更冒险乘渔船横越加勒比海。

戴假发乔装 避开十军事检查站

现年58岁的马查多，过去十年一直遭到委内瑞拉政府禁止出境。她于7日下午开始行动，当时戴著假发并乔装打扮，离开藏匿一年的加拉加斯郊区住所。她的首要目标是抵达海岸渔村，乘上预先安排的小型渔船。

据《华尔街日报》、《衞报》等报道，马查多与两名协助者一路上遇到十个军事检查站，三人多次险象环生，但每次都成功避开盘查，最终在午夜前抵达海岸。这段10小时的路程被形容为「令人高度紧绷」。

乘渔船横渡加勒比海 美军F-18战机盘旋

她抵达海岸后短暂休息，并在9日清晨5时搭上一艘木制渔船，前往委国外的加勒比海岛屿库拉索（Curaçao）。这段航程充满危险，途中更因遭遇强风恶浪导致延误。

报道指，这趟逃亡行动筹划约两个月，其团队在出海前特地致电美军，告知船上乘员身分，以避免在加勒比海遭到误袭。一名接近行动的人士说：「我们特地协调，让美军知道马查多将从哪一片海域离开，避免船只被误炸。」

航迹资料显示，马查多乘船前往库拉索的期间，有两架美国海军F-18战机进入委内瑞拉湾附近空域，盘旋约40分钟。知情人士透露，特朗普政府知悉这项行动。

抵奥斯陆领奖 誓言将重返委内瑞拉

马查多于9日下午约3时抵达库拉索，并由一名获特朗普政府资助的私人承包商迎接。她于10日清晨搭乘行政专机飞往奥斯陆，最终顺利赶及出席典礼。这场逃亡行动保密程度之高，连挪威诺贝尔协会（Nobel Institute）在典礼开始时，仍表示不知她身在何处。

马查多的女儿安娜．马查多（Ana Corina Sosa Machado）代为出席领奖时透露「母亲很快会再回到委内瑞拉」。马查多在抵达奥斯陆后，首度公开现身，在旅馆阳台向支持者挥手致意，并誓言最终将重返委内瑞拉。