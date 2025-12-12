Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰王签令 批准总理阿努廷解散国会 泰国将提前大选

泰国政局出现重大转变。泰国国王哇集拉隆功已签署谕令，批准总理阿努廷解散国会下议院，为泰国提前举行大选铺平道路。此举是为了应对阿努廷政府在国会下议院的少数派地位，避免反对党提出不信任动议。

宪法规定 4560天内须举行大选

路透社报道，泰国皇家公报于星期五（12月12日）凌晨公布了泰王谕令，正式批准解散国会下议院。

阿努廷于星期四（11日）深夜在社交媒体上发布声明，表示：「我请求将权归还给人民。」泰国媒体解读，这份声明意味著阿努廷已向泰王申请解散下议院，以期提前举行大选。

泰国国王哇集拉隆功已签署谕令，批准总理阿努廷解散国会，为泰国提前举行大选铺平道路。美联社
根据泰国宪法规定，国会下议院解散后，泰国必须在45天至60天内举行新一届大选。在新政府组建完成前，原内阁将作为看守政府继续履行职责。

就在解散国会之前，泰国国会上下两院于12月10日至11日开会审议宪法修正案草案，但最终表决结果显示草案未能通过。泰国媒体报道，在修宪案受挫后，主要反对党人民党当即决定召集议员，准备对阿努廷政府提出不信任动议。

阿努廷政府一直以来在国会下议院处于少数派。他此前曾表态，如果有人提出不信任动议，他将立即宣布解散国会下议院，提前举行大选。国会解散程序需要泰王的最终批准。

