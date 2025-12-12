Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜泽连斯基：已向美提交修订版和平方案 坚持领土让步须公投

即时国际
更新时间：07:49 2025-12-12 HKT
发布时间：07:49 2025-12-12 HKT

乌克兰总统泽连斯基周四（11日）表示，乌克兰已向美国提交一份更新版的国家和平计划，该草案除了包含安全保障和战后重建协议外，还将乌克兰军队规模定为80万人。对于俄罗斯有意控制整个顿巴斯地区，泽连斯基称，任何涉及领土让步的决定，都必须交由人民透过全民公投来决定。

军队规模划定为80万人

综合《基辅独立报》和路透社报道，泽连斯基向记者发表讲话时指出，这份和平计划包含20项内容，其中安全保障是所有后续步骤中最关键的一环。他表示，该文件必须明确回应一旦俄罗斯再次发动打击，乌克兰伙伴将会采取哪些具体行动，美乌团队将加紧工作，争取在短期内达成可操作的方案。

乌克兰总统泽连斯基周四（11日）表示，乌克兰已向美国提交一份更新版的国家和平计划，该草案除了包含安全保障和战后重建协议外，还将乌克兰军队规模定为80万人。法新社
在领土争议问题上，泽连斯基提到，讨论内容包括俄罗斯从哈尔科夫州、苏梅州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州的部分领土撤军。目前，俄罗斯控制著顿巴斯地区约85%的领土。

美方曾提妥协方案 倡顿内茨克州设「自由经济区」

关于最具争议的顿内茨克州归属问题，泽连斯基表示，美方曾提出一项「妥协方案」，建议在该地区设立「自由经济区」，并要求乌军撤出顿内茨克州，同时要求俄军不进入该区。然而，泽连斯基坚决反对在未经民意授权下做出领土让步。

他强调：「俄罗斯人想要整个顿巴斯地区，但我们不接受。我相信乌克兰人民会回答这个问题。无论是通过选举还是全民公投，乌克兰人民都必须拥有发言权。」他重申，乌克兰不愿将俄罗斯在战场上未能赢得的领土拱手相让。

美官员视像会谈 白宫不排除派员赴欧

泽连斯基周四已与美国高级官员进行视像通话，其中包括国务卿鲁比奥（Marco Rubio）、国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）和特使威特科夫（Steve Witkoff），专门讨论乌克兰的安全保障问题。

与此同时，白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）周四透露，如果俄乌双方最终有望达成和平协议，总统特朗普（Donald Trump）不排除派遣代表前往欧洲参加会谈。她同时表示，特朗普对这场战争的双方都感到极度失望，并对目前「为开会而开会」的和谈会谈感到厌倦。莱维特补充指，各方能否推动和谈进展以达至和平的前景「仍悬而未决」。

