美新泽西妇火灾惨死案情峰回路转 邻居翁由救火英雄变杀人疑凶 

即时国际
更新时间：06:20 2025-12-12 HKT
发布时间：06:20 2025-12-12 HKT

美国新泽西州一宗火灾夺命案情急转直下，一名七旬男子最初因试图拯救邻居而被赞扬为英雄，但数月后，他竟被检察官指控涉嫌杀害该名邻居并纵火焚屋。目前，该名男子已被控一级谋杀、恶意纵火等罪名。

案情发生于今年7月25日，在新泽西州纽约市郊区范伍德（Fanwood），警方与消防部门接报前往一处火灾现场。救援人员在屋内发现82岁女住户维吉尼亚．克兰维尔（Virginia Cranwell），经抢救后证实死亡。

救援人员在屋内发现82岁女住户维吉尼亚．克兰维尔（Virginia Cranwell），经抢救后证实死亡。abc 7 画面截图
克兰维尔的邻居、70岁的威廉．阿勒（William Ahle）最初被认为是试图施救的英雄，但其后被当局控以谋杀等罪。abc 7 画面截图
威廉．阿勒（红屋）住在克兰维尔（白屋）旁。abc 7 画面截图
最初，克兰维尔的邻居、70岁的威廉．阿勒（William Ahle）被认为是试图施救的英雄。阿勒的儿子在事发后曾向媒体表示，其父发现火光后冲进屋内，试图打开卧室门时被爆出的火焰灼伤，并称赞父亲「尽了最大努力」，「我无法想像还有其他人会这么做。」

然而，案件的调查结果出现戏剧性逆转。尤宁县检察官办公室（Union County Prosecutor's Office）本周三（10日）发出新闻稿指，法医办公室其后裁定克兰维尔的死因为「他杀」（homicide），并且相信其住所是被人蓄意纵火。调查锁定邻居阿勒为嫌疑人。

阿勒随即被逮捕，并被控以一级谋杀、一级严重谋杀（Felony Murder）、一级入室盗窃及二级严重纵火等重罪。目前，他被关押在米德尔塞克斯县监狱，等待下次出庭。

律师：两家相识逾30 毫无动机

对于指控，阿勒的代表律师史蒂芬．伍科维茨（Steven Wukovits）坚称其客户无辜。他形容阿勒是一名「顾家的人」，并与遇害的邻居保持「极好的友好关系」，两家人相识超过30年。

伍科维茨向媒体强调：「这里没有任何动机，绝对没有任何杀害这位邻居的动机。」

不过，检察官办公室目前尚未公布任何杀人动机，案件仍在进一步调查中。遇害人克兰维尔的女儿伊冯娜．麦克马纳斯（Yvonne McManus）则以调查仍在进行为由，拒绝向媒体置评。

