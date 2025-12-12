Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

塑胶工厂陷火海生死一线 菲女先救两爱犬后逃生 网民激赞：爱胜过恐惧

即时国际
更新时间：04:30 2025-12-12 HKT
发布时间：04:30 2025-12-12 HKT

在火海死神面前，人会有多勇敢？菲律宾中部宿雾都会区的曼达威市（Mandaue）近日发生一宗惊险火灾逃生事件，一名女子被困在起火大厦的三楼，在烈火围困的危急关头，她没有马上逃生，反而先将两只爱犬从露台抛下，由下方等待的消防员和热心民众接住。她随后才爬下救生梯脱困，整个过程的影片在社交媒体上疯传，感动无数网民。

将宠物抛下后 方翻栏杆逃生

Facebook帐户Ivy Baya周三（10日）上传的影片显示，该名女子被困在三楼露台，背后浓烟不断窜出，而且赤红的火舌持续吐出，令人望而生畏。尽管现场的救援民众不断催促她赶快逃生，但她没有听从，而是关心爱犬的安危，她先后抱出一只黄毛狗狗和一只白毛狗狗，小心地从露台抛下，下方热心人士及消防员成功伸手接住，现场一度响起惊险的尖叫声。

此时，楼下的人急急找来一把梯子，然而梯子不够长，等了一会儿，消防员拿来一把稍长但也只达二楼的梯子救人。女子唯有一搏，她翻越大厦围栏，紧抓扶手，将脚探向二楼位置，最终踩到消防救生梯，在消防员协助下惊险脱困。从影片可见，到了这个时候，大楼内的火势更为猛烈，熊熊火焰夹杂浓烟从窗户窜出。

这段影片在网上引起极大关注，累计逾1.3万次转发，并获多家菲律宾媒体报道。网民纷纷留言赞扬该女子将「爱毛孩胜过对大火的恐惧」。不少人感谢上天让女子和狗狗脱险，同时亦有人呼吁消防部门应配备更长的救生梯，以应对高层救援的需要。

消防部门指出，火灾发生于周三早上约7时，起火源头是大楼内的塑胶工厂，火势迅速失控蔓延。幸好事件中无人死亡，但财产损失估计高达200万披索（约26.3万港元）。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
8小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
15小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
6小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
20小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
12小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
12小时前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
7小时前
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚
影视圈
14小时前
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
饮食
10小时前