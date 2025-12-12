塑胶工厂陷火海生死一线 菲女先救两爱犬后逃生 网民激赞：爱胜过恐惧

在火海死神面前，人会有多勇敢？菲律宾中部宿雾都会区的曼达威市（Mandaue）近日发生一宗惊险火灾逃生事件，一名女子被困在起火大厦的三楼，在烈火围困的危急关头，她没有马上逃生，反而先将两只爱犬从露台抛下，由下方等待的消防员和热心民众接住。她随后才爬下救生梯脱困，整个过程的影片在社交媒体上疯传，感动无数网民。

将宠物抛下后 方翻栏杆逃生

Facebook帐户Ivy Baya周三（10日）上传的影片显示，该名女子被困在三楼露台，背后浓烟不断窜出，而且赤红的火舌持续吐出，令人望而生畏。尽管现场的救援民众不断催促她赶快逃生，但她没有听从，而是关心爱犬的安危，她先后抱出一只黄毛狗狗和一只白毛狗狗，小心地从露台抛下，下方热心人士及消防员成功伸手接住，现场一度响起惊险的尖叫声。

此时，楼下的人急急找来一把梯子，然而梯子不够长，等了一会儿，消防员拿来一把稍长但也只达二楼的梯子救人。女子唯有一搏，她翻越大厦围栏，紧抓扶手，将脚探向二楼位置，最终踩到消防救生梯，在消防员协助下惊险脱困。从影片可见，到了这个时候，大楼内的火势更为猛烈，熊熊火焰夹杂浓烟从窗户窜出。

这段影片在网上引起极大关注，累计逾1.3万次转发，并获多家菲律宾媒体报道。网民纷纷留言赞扬该女子将「爱毛孩胜过对大火的恐惧」。不少人感谢上天让女子和狗狗脱险，同时亦有人呼吁消防部门应配备更长的救生梯，以应对高层救援的需要。

消防部门指出，火灾发生于周三早上约7时，起火源头是大楼内的塑胶工厂，火势迅速失控蔓延。幸好事件中无人死亡，但财产损失估计高达200万披索（约26.3万港元）。