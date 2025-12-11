Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

四法国男赴澳洲入屋盗窃 偷70件财物值5180万

即时国际
更新时间：20:21 2025-12-11 HKT
发布时间：20:21 2025-12-11 HKT

四名法国男子被指在澳洲首都坎培拉进行一宗涉款达1000万澳元（约5180万港元）的劫案。当地警方称，其中一只被盗手表价值500万澳元。

据悉，四人于今年10月来到澳洲，期间潜入一间在坎培拉的单位，偷走了超过70件财物。

被盗物品包括高级手袋、珠宝和手表，其中一只Richard Mille贵价手表，该表表盘上有黄色金色笑脸和粉红色火烈鸟（Flamingo）图案。

案件发生四日后，几名年龄介乎28岁至37岁的男子在悉尼一家肯德基门店被捕。各人于周四（11日）出庭，并将于一月再次出庭。

负责案件的警员表示，自己从未见过如此大规模的盗窃案，过程犹如电影情节。调查过程中，警方突袭了雪梨一处租来的房产，在那里发现了一些被盗物品，当中包括几个法国爱马仕（Hermès）的手袋。

此外，亦有两只爱马仕戒指、一条梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）颈链和两只百达翡丽（Patek Philippe）手表仍下落不明。警方认为，事件是疑犯针对性的行动，特意前往澳洲作案。

