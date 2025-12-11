东京朝日电视台总部男子坠楼 砸中路人酿1死1伤

日本东京一名男子周三（10日）从六本木的朝日电视台总部大楼高处堕下，落地时恰巧压到一名男性路人。堕楼男子当场身亡，而路人受轻伤，获送医治疗。

警方于周三晚间7时许接报，指六本木发生一宗堕楼事故。警方抵达现场时，男子已当场失去生命迹象，另有一名40多岁男子因被堕楼男子压到，造成头部及肩部受伤。

由于事发现场正好位于六本木「榉坂灯饰」圣诞活动附近，不少民众周三晚间在欣赏与拍摄灯饰期间，亲眼目睹男子堕楼过程。

朝日电视台证实，死者为公司外聘员工，对其身亡深切哀悼，后续相关工作将交由警方处理。

警方透露，死者年龄推估约20至30岁，正在调查案件是否属轻生或有其他外力介入。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk