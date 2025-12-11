珍惜生命︱美15岁少年疑堕网络性陷阱 遭勒索近$4千轻生身亡

美国西维珍尼亚州发生一宗疑涉网络性勒索的悲剧，一名15岁少年疑遭不明人士勒索金钱后轻生身亡。当地警方证实，死者为居于Cross Lanes的高中生泰特（Bryce Tate），于上月6日晚间被发现倒毙家中，年仅15岁。

FBI 介入调查网络性勒索。@KanawhaSheriff/X

假冒少女诱骗

据外媒《People》报道，卡诺瓦县（Kanawha）警长办公室表示，警方透过数码鉴证发现，案发约3小时前，泰特已成为网络性勒索的目标。对方伪装成「本地一名17岁少女」，与他建立信任，更掌握其学校、朋友及运动地点等个人资料，显示犯案有事先规划，具备犯罪前准备。

勒索者先传送一张少女不雅照（疑为另一名受害者），要求布莱斯回传类似内容，继而索取500美元（约3,900港元），但泰特称无力支付，只提出30美元。对方随即以激烈言词威胁他轻身，恐吓他「人生已经完蛋」，并多次教唆他结束生命。根据泰特父亲亚当透露，在泰特丧命前短短20分钟内，疑犯曾发出多达120则讯息。

父控凶手是谋杀犯

泰特父亲痛心指出：「警方说他是自杀，但在我看来，这是谋杀。」目前联邦调查局（FBI）已介入此案，警方呼吁家长关注青少年上网行为，防止子女堕入网络勒索陷阱。



