札幌九霄惊魂︱日本客机起飞后单边引擎停转 紧急降落函馆机场

日本北海道航空系统公司发生惊险事件，当地时间11日中午，该公司一架航班编号JL2823的客机（机型：ATR42）在从札幌丘珠机场起飞后，在穿越云层时单侧引擎突然停止运转，航班随后在北海道函馆机场紧急降落。目前未确认到有人员受伤。



据悉，机上共有乘客和乘务人员共计26人。飞机计划目的地为秋田机场，起飞时间在当地时间12时30分前后，于下午1时30分左右在函馆机场紧急著陆。

据航空公司表示，事发原因可能与结冰现象有关。



北海道航空系统公司是日本航空公司（JAL）旗下的地区性航空公司，主要运营北海道及周边地区的航线。