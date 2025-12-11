Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

札幌九霄惊魂︱日本客机起飞后单边引擎停转 紧急降落函馆机场

即时国际
更新时间：15:00 2025-12-11 HKT
发布时间：15:00 2025-12-11 HKT

日本北海道航空系统公司发生惊险事件，当地时间11日中午，该公司一架航班编号JL2823的客机（机型：ATR42）在从札幌丘珠机场起飞后，在穿越云层时单侧引擎突然停止运转，航班随后在北海道函馆机场紧急降落。目前未确认到有人员受伤。

据悉，机上共有乘客和乘务人员共计26人。飞机计划目的地为秋田机场，起飞时间在当地时间12时30分前后，于下午1时30分左右在函馆机场紧急著陆。

据航空公司表示，事发原因可能与结冰现象有关。

北海道航空系统公司是日本航空公司（JAL）旗下的地区性航空公司，主要运营北海道及周边地区的航线。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
6小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
6小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
2025-12-10 15:13 HKT
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
17小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
1小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
23小时前
车Cam直击｜鸭脷洲的士冲红灯 撞飞过路女学生
00:44
车Cam直击｜鸭脷洲的士冲红灯 撞飞过路女学生
突发
6小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
1小时前