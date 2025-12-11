神户OL返家遭陌生痴汉捅杀 凶手辩称：只是想跟她搭讪

日本兵库县神户市8月发生一宗骇人随机杀人案，35岁男子谷本将志尾随一名素不认识女子，用刀猛刺对方胸部夺命。神户地方检查署周四（11日）以谋杀等罪名起诉谷本将志。

案发于8月20日，谷本将志一路尾随从保险公司下班的24岁女子片山惠返家，直至晚间7时30分许，他跟随对方一同进入公寓电梯，之后突然行凶。

神户检方考量案件性质及谷本将志作案手法，指控他多项罪名，包括杀人、非法侵入住宅、违反《跟踪骚扰防治法》、违反《枪刀法》等。

此前，神户检方已对谷本将志在案发时的精神状态，进行为期3个月的评估，直至周一（8日）结束。最终结果显示，谷本将志无精神问题，应负刑事责任。

辩称只想搭讪受害者

面对警方讯问时，谷本将志曾供称「完全不认识受害女性」，又否认自己怀有杀意，辩称之所以尾随对方，只是想跟她搭讪。

调查显示，谷本将志住在东京，在高田马场某运输公司上班。早在2022年，他就跟踪过一名20多岁女子，之后还闯进对方家中施暴，并被警方依杀人未遂等罪名逮捕。