Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

神户女OL返家遭陌生痴汉捅杀 凶手辩称：只是想跟她搭讪

即时国际
更新时间：14:30 2025-12-11 HKT
发布时间：14:30 2025-12-11 HKT

日本兵库县神户市8月发生一宗骇人随机杀人案，35岁男子谷本将志尾随一名素不认识女子，用刀猛刺对方胸部夺命。神户地方检查署周四（11日）以谋杀等罪名起诉谷本将志。

案发于8月20日，谷本将志一路尾随从保险公司下班的24岁女子片山惠返家，直至晚间7时30分许，他跟随对方一同进入公寓电梯，之后突然行凶。

神户检方考量案件性质及谷本将志作案手法，指控他多项罪名，包括杀人、非法侵入住宅、违反《跟踪骚扰防治法》、违反《枪刀法》等。

此前，神户检方已对谷本将志在案发时的精神状态，进行为期3个月的评估，直至周一（8日）结束。最终结果显示，谷本将志无精神问题，应负刑事责任。

辩称只想搭讪受害者

面对警方讯问时，谷本将志曾供称「完全不认识受害女性」，又否认自己怀有杀意，辩称之所以尾随对方，只是想跟她搭讪。

调查显示，谷本将志住在东京，在高田马场某运输公司上班。早在2022年，他就跟踪过一名20多岁女子，之后还闯进对方家中施暴，并被警方依杀人未遂等罪名逮捕。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
6小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
6小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
2025-12-10 15:13 HKT
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
17小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
1小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
23小时前
车Cam直击｜鸭脷洲的士冲红灯 撞飞过路女学生
00:44
车Cam直击｜鸭脷洲的士冲红灯 撞飞过路女学生
突发
6小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
1小时前