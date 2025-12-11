Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

重要红通人员从菲律宾遣返 涉案金额高达¥9.7亿

即时国际
更新时间：12:43 2025-12-11 HKT
发布时间：12:43 2025-12-11 HKT

中国驻菲律宾大使馆周四（11日）公布，中菲两国近日在国际刑警组织框架下开展执法合作，成功拦截并遣返涉嫌职务犯罪的重要红通人员郝某，涉案金额高达约9.7亿元（人民币，下同）。

是次行动是中菲执法合作取得的又一积极进展，标志中菲司法协作正日趋常态化。去年12月，两国执法部门完成近200名在菲从事离岸博彩的中国公民遣返工作。

另外，从2014年反腐败「天网行动」启动至2024年，中国已从120多个国家和地区追回外逃人员逾1.4万人，其中党员和国家工作人员2,999人，「百名红通人员」已有62人归案，共追回赃款666.2亿元。

追查百名红通人员

「百名红通人员」是天网行动开展以来的重点追逃对象。2015年4月，国际刑警组织中国国家中心局集中公布100名红通人员，均为涉嫌犯罪、证据确凿的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人员。

2023年6月10日，外逃23年的「百名红通人员」郭洁芳回国投案。这是党的二十大以来首名归案的「百名红通人员」，也是开展「天网行动」以来第62名归案的「百名红通人员」。

