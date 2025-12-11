Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度夫妻中千亿彩票不敢领奖 怕黑社会勒索吓到举家逃亡

即时国际
更新时间：12:15 2025-12-11 HKT
发布时间：12:15 2025-12-11 HKT

中彩票大奖是许多人的梦想，近日在印度旁遮普省（Punjab），有一对夫妻却在中奖后不知所措，由于害怕遭到黑社会勒索，全家最后在没有领取奖金情况下连夜逃亡。

旁遮普省法里德果特区（Faridkot）的女子考尔（Naseeb Kaur）与丈夫辛格（Ram Singh）是一对朴素的农民夫妻，育有4个孩子。此前，辛格如同往常一样购买彩票试试手气，讵料中了1.5亿卢比（约1,298亿港元）的大奖。

相关新闻：断穷根︱美国「威力球」开今年最大奖 加州幸运儿独领5.27亿美元

这份喜讯一度让夫妻俩感到兴奋，但两人很快就沉浸在恐惧之中，理由是彩券中心工作人员曾提醒他们，常有中奖者收到勒索、绑架威胁，而上月也有一名印度菜贩因为中大奖，事后不断遭黑帮威胁，至今不敢出门。

关闭手机连夜逃离住所

两人于是关闭手机，趁中奖消息在村内传开前，连夜带著子女搬离原本住所，甚至没有领取奖金。

警方发现这家人失踪后立刻展开调查，最终成功发现他们的下落，并承诺会保护他们的人身安全。

相关新闻：美国德州团体手误选错号码 意外中18亿美元强力球 赴教堂途中查票惊觉中奖

警方表示，已和考尔及辛格进行交谈，告诉他们不用担心，如果他们接到任何可疑勒索电话，必须立即报警，警方会及时提供协助。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
21小时前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
14小时前
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
19小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
3小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
21小时前
死大闸蟹︱已故男星乔任梁父亲食8只中毒入院 专家：2小时增菌22%
死大闸蟹有毒︱已故男星乔任梁父亲食8只入院 专家：2小时增菌22%
即时中国
5小时前
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
3小时前
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期 今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
宏观经济
2小时前
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
宏福苑五级火｜前资深消防官员回应市民疑惑 包括不使用钢梯车向起火单位内射水 是防止水力太猛射伤待救者
社会
5小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
20小时前