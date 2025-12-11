印度夫妻中千万彩票不敢领奖 怕黑社会勒索吓到举家逃亡

中彩票大奖是许多人的梦想，近日在印度旁遮普省（Punjab），有一对夫妻却在中奖后不知所措，由于害怕遭到黑社会勒索，全家最后在没有领取奖金情况下连夜逃亡。

旁遮普省法里德果特区（Faridkot）的女子考尔（Naseeb Kaur）与丈夫辛格（Ram Singh）是一对朴素的农民夫妻，育有4个孩子。此前，辛格如同往常一样购买彩票试试手气，讵料中了1.5亿卢比（约1,298万港元）的大奖。

这份喜讯一度让夫妻俩感到兴奋，但两人很快就沉浸在恐惧之中，理由是彩券中心工作人员曾提醒他们，常有中奖者收到勒索、绑架威胁，而上月也有一名印度菜贩因为中大奖，事后不断遭黑帮威胁，至今不敢出门。

关闭手机连夜逃离住所

两人于是关闭手机，趁中奖消息在村内传开前，连夜带著子女搬离原本住所，甚至没有领取奖金。

警方发现这家人失踪后立刻展开调查，最终成功发现他们的下落，并承诺会保护他们的人身安全。

警方表示，已和考尔及辛格进行交谈，告诉他们不用担心，如果他们接到任何可疑勒索电话，必须立即报警，警方会及时提供协助。