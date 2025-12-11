Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国在委内瑞拉外海扣押运油轮 委方斥「国际海盗」

美国对委内瑞拉的施压力道再加大。总统特朗普（Donald Trump）周三（10日）证实，美国在委国外海扣押一艘运油轮，此举推升油价，恐将进一步激化两国之间的紧张关系。委内瑞拉政府发声明指责美国「公然盗窃」、「国际海盗」，将以「绝对的决心捍卫国家主权、自然资源与国家尊严」，并将向国际机构检举、谴责美方扣押油轮行径。

美司法部长X平台发布影片

根据路透社、英国广播公司（BBC）、美国有线电视新闻网（CNN）报道，特朗普说：「我们刚刚在委内瑞拉外海扣押了一艘运油轮，是艘大油轮，非常大，实际上是历来扣押最大的一艘。」特朗普近来持续向委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）施压，要求其下台。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）随后在社媒X平台上发布一段45秒影片，画面显示武装人员从直升机垂降至船上，随后持枪在甲板上行动。她表示，联邦调查局（FBI）、国土安全调查局（HSI）与美国海岸防卫队，在战争部支援下，执行了针对一艘原油油轮的扣押令。该油轮被用于运输遭制裁的委内瑞拉与伊朗原油。

邦迪写道：「多年来，这艘油轮因涉及支持外国恐怖组织的非法石油运输网络，而遭美国制裁。此次在委内瑞拉外海完成的扣押行动安全且顺利。我们也将持续与国土安全部合作调查，以防止受制裁石油的运输。」特朗普未对此次行动提供更多细节，仅表示该油轮是「基于非常正当的理由」遭到扣押。当被问及油轮所载原油将如何处理时，特朗普回应：「我想，我们会留下来吧。」

一名美国高级官员表示，扣押行动是在国际水域进行，过程中未发生任何事故，美方人员与油轮船员也未有人员伤亡。该官员指出，这艘名为船长号（Skipper）的油轮载运的是委内瑞拉原油。该船先前与伊朗石油有关联，联邦法官正基于这些关联性而签发扣押令。

上述官员表示，这艘油轮原本要前往古巴，透过古巴卖方转手后，最终目的地是亚洲。他说美方未来几周可能还会进行更多扣押行动，以加大对马杜罗的压力。美国对委内瑞拉的施压行动已有数个月，包括向加勒比海调动数千名士兵与一个航空母舰打击群、对疑似毒品船只发动打击，以及多次对马杜罗发出威胁。至今美军在相关行动已击毙87人，摧毁23艘被指为毒品船的船舶。这些行动引发美国会议员与法律专家疑虑。特朗普更多次暗示，可能很快就会展开地面行动。马杜罗指控特朗普看上委内瑞拉的真正原因是石油。

