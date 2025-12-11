Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜泽连斯基：若美欧确保安全 愿在3月内大选

即时国际
更新时间：10:11 2025-12-11 HKT
发布时间：10:11 2025-12-11 HKT

美国总统特朗普近日接受政治新闻网站Politico专访时称，乌克兰因战事许久未举行选举，久而久之渐趋不再民主。乌总统泽连斯基周二（9日）回应道，如果美国和欧洲能确保选举安全，乌克兰愿意在60至90天内（2个月至3个月内）举行大选。

反驳恋栈权力指控

泽连斯基在线上记者会反驳道，外界对他恋栈权力的指控并不正确，强调他已准备好在安全获确保的情况下举行选举：「我正式向美国表示，只要你和欧洲盟友协助保障选举安全，乌克兰就能很快举行选举。」 泽连斯基说，他已要求国会执政党议员准备提案修改相关法律，为在国家战时状态下举行选举铺平道路。但任何选举的前提是确保一个安全的投票环境。

相关新闻：俄乌战争 ｜ 乌将向美提交修订版和平计划 泽连斯基：中国无意助乌停火

特朗普周一（8日）接受Politico采访时对乌克兰是否还是「民主国家」表示质疑，指基辅领导层拿战争当理由不办选举，「他们嘴上讲民主，但事情已进展到背离民主真谛了」， 并说俄罗斯毕竟量体远大于乌克兰，终将赢得战争，呼吁泽连斯基把握机会止损。特朗普又说，欧洲很虚弱、各国正「衰败」。他以「一群正由软弱者领导的国家」抨击欧洲，贬抑这些传统美国盟友们无法控制移民、无法终结俄乌战争，还暗示他将支持拥有一致愿景理念的欧洲政治人物。

相关新闻：俄乌战争｜美乌连日会谈 就安全保障框架达成一致

乌克兰法律禁止在国家战时状态下举行选举。泽连斯基的五年总统任期本应于2024年5月结束，但2022年2月俄罗斯攻乌以来，乌克兰进入并一再延长国家战时状态。

泽连斯基周二也表示，经过多方商改，美方先前提出的俄乌「和平计划」已被拆分成三个文件，他希望周三向美方提交这一更新后的版本。他说，初版28点「和平计划」被拆分成三个文件，分别是一份20点框架协议、一份美欧对乌安全保障文件，及一份战后重建文件。

