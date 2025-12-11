马斯克罕有认后悔领军DOGE  这样形容特朗普

美国科技富豪马斯克（Elon Musk）在卸任特朗普政府「政府效率部」（DOGE）负责人半年后，罕有公开谈论这段在白宫履职的经历。当被问及若能重来，是否仍会接手该职位时，他重重叹气并坦言：「不，不会了。」他承认这段「支线任务」对其公司造成巨大损害。

被问会否想重来一次 叹气称「不会了」

据美国哥伦比亚广播公司（CBS）周二（10日）报道，马斯克在由前特朗普政府助手凯蒂·米勒主持的Podcast采访中，首次坦诚公开评价这段白宫时光。

当主持人问他，若能回到今年1月20日特朗普总统就职当天，还会不会领导DOGE时，马斯克先是深深叹了口气，避开镜头望向远方，苦笑地回应：「我想，如果可以重来，我不会接手DOGE，而是会全身心投入到自己的公司业务中。」他随后补充道：「那样的话，就不会有烧车的事了。」美媒解读，这指的是政府削减开支后，旗下电动车企业特斯拉（Tesla）经销商遭受的一系列纵火及蓄意破坏事件。

承认工作「有点成效但不多」

马斯克形容，DOGE的工作「叫停了大量毫无意义、纯属浪费的资金拨付」，取得的成果「有点成效但不多」（a little bit successful）。他形容自己身处白宫的经历「非常超现实」，但同时也深刻体会到，一旦截断资金流向政治腐败的渠道，「对方肯定会大闹一场」。

被问到这段华盛顿经历是否让他对其运作方式感到幻灭时，马斯克迅速回应：「其实吧，我一开始也没抱多大幻想。」这句幽默的回答逗笑了主持人。

DOGE部门最终在今年11月宣告正式解散，比原定计划提前了8个月。尽管该部门曾宣称已为政府削减数百亿美元开支，但美媒却披露，在其监管范围内，该财年的联邦开支反而激增了2,200亿美元。

评价特朗普：认识的最风趣的人

自马斯克5月离开白宫后，他与特朗普曾因《大而美法案》爆发激烈争执，一度导致「特马联盟」决裂。直到今年9月，两人在保守派政治行动家查理·柯克的葬礼上首次公开同框，关系才有所修复。11月，马斯克更到访白宫，出席了与沙特王储的晚宴。

在上周被问及马斯克是否「重返朋友圈」时，特朗普表示「我非常喜欢埃隆（马斯克）」，并暗示二人分歧源于电动汽车补贴的削减。

而在这次采访中，马斯克也回敬赞美，评价特朗普是自己认识的「最风趣的人」。他特别提到上个月特朗普在椭圆形办公室接见民主党籍的纽约当选市长佐赫兰·马姆达尼时的互动，形容特朗普「极具幽默感，是那种浑然天成的风趣，毫不费力」，更以「姿态像个父亲一样」来形容特朗普与昔日政敌互动时的亲昵举动。