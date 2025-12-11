凭「购物狂」系列小说风靡全球 英知名作家Sophie Kinsella脑癌逝世 享年55岁

以畅销小说《购物狂》系列风靡全球的英国作家苏菲．金索拉（Sophie Kinsella，本名Madeleine Sophie Wickham），周三（10日）因脑癌病逝，享年55岁。她在2022年被诊断出患上侵袭性极强的胶质母细胞瘤（Glioblastoma），经历手术及化疗后，仍坚持写作，其幽默温暖的笔触陪伴无数读者走过人生低谷。

家人证实安详离世

金索拉的家人于周三发表声明，证实她当天早上在家人的温暖陪伴下安详离世。声明指出：「她生命的最后时光充满了她挚爱的事物：家人、音乐、温暖、圣诞节和欢乐。」

畅销小说《购物狂》系列深刻描划出当代都市女性心态。法新社

金索拉于1969年在英国伦敦出生，曾在牛津大学修读音乐，后转攻哲学、政治与经济学，并在大学期间邂逅丈夫，两人育有五名子女。她毕业后曾担任财经记者。

《购物狂》系列销量破5千万册

金索拉的创作生涯分为两个阶段。她在24岁时以本名Madeleine Wickham发表第一部小说《The Tennis Party》，随后又以同一名字出版六部作品，已崭露头角。

直至2000年，她开始使用笔名苏菲．金索拉发表首部「购物狂」（Shopaholic）系列小说《购物狂的异想世界》，该系列共出版十部作品（一说八册），在全球热卖超过5,000万册，被翻译成40多种语言，使她声名大噪。其中，系列的前两部作品在2009年被改编为电影《潮拜购物狂》（Confessions of a Shopaholic），由女星艾拉．费雪主演。

罹患侵袭性脑癌 语音记录创作

金索拉在2022年底被诊断出患有侵袭性脑癌「胶质母细胞瘤」，她于2024年首度公开病情，当时已接受手术、化疗和放射治疗。尽管面对疾病带来的身体退化，她仍展现出惊人的勇气和毅力，坚持透过语音记录方式进行创作。

她在病中笔耕不辍，出版了书写自身经历的作品《What Does It Feel Like?》，将直面死亡的恐惧转化为文字。她曾表示，写作是她对抗疾病的重要方式，希望能为其他面对困难的人带来希望与共鸣。

金索拉辞世消息传出后，国际文坛及全球读者广泛表示哀悼。美国小说家皮考特（Jodi Picoult）称她「将被人们深深怀念」，而英国作家帕克斯（Adele Parks）则赞扬她是一位「美好而温暖的女性」，「给世界带来了如此多的欢乐」。出版界赞誉她是「浪漫喜剧小说女王」，其贴近现代女性生活、幽默真挚的叙事风格，成功改变了女性小说在文坛上的地位。