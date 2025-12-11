Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美拟收紧免签证入境要求 旅客或须披露五年社交媒体纪录

更新时间：06:49 2025-12-11 HKT
发布时间：06:49 2025-12-11 HKT

美国特朗普政府正计划大幅收紧外国公民入境美国的审查要求。美国国土安全部及海关与边境保护局（CBP）提出新政策，拟要求包括英国、法国、日本和澳洲等近四十个免签证国家（Visa Waiver Program，VWP）的公民，在申请入境美国时，必须披露过去五年的社交媒体活动记录。

电话号码、电邮地址亦被索取

CBP于当地时间周三（9日）在《联邦公报》上刊登相关公告，公众有60日时间发表意见，之后有关措施将会生效。

是次计划将适用于所有透过电子旅行授权系统（ESTA）申请免签证入境的旅客，这些旅客获准在美国进行商务或旅游，最长可逗留90天。

除了五年内的社交媒体帐户记录外，CBP亦将开始要求入境申请人提供大量额外个人资料，包括：

  • 过去五年曾使用的电话号码
  • 过去十年曾使用的电邮地址
  • 经电子方式提交照片的「元数据」（Metadata）
  • 详细家庭成员资料，包括父母、配偶、兄弟姊妹和子女的姓名、出生地及电话号码

分析指将延误审批

尽管公告未具体说明当局会重点探寻社交媒体上的哪些资讯，但CBP解释，提出新措施是为了遵守总统特朗普今年一月签署的一项行政命令，该命令要求对入境美国的人员进行更严格的筛检，以防范国家受到潜在的安全威胁。

有分析认为，虽然美国在未来几年将迎来大量外国游客（包括2026年美墨加共同主办世界杯及2028年洛杉矶奥运会），但特朗普政府一直以来对国际旅客和移民实施的收紧监控政策，可能为潜在访客构成障碍。

移民律师事务所认为，日后经ESTA申请入境美国的人士，审批等待时间可能会延长。此前已有专家指出，特朗普政府的旅行政策变化，已对美国旅游业产生负面影响。此外，美国公民及移民服务局（USCIS）此前亦表明，会关注希望在美生活或工作人士的「反美」言论，包括社群媒体上的发言，甚至要求外国留学生开放社媒帐户供领事馆审查，被拒者会被怀疑隐瞒网络活动。

