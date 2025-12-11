Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

墨西哥众议院通过法案 拟向中国等亚洲国家加征最高50%关税

即时国际
更新时间：02:56 2025-12-11 HKT
发布时间：02:56 2025-12-11 HKT

墨西哥国会众议院周二（10日）通过一项争议性法案，建议自明年起对中国及其他尚未与墨西哥签署自由贸易协定的亚洲国家，包括印度、韩国、泰国及印尼，加征最高达50%的进口关税。此举被分析师视为墨西哥试图迎合美国贸易政策，以应对美墨加协定（USMCA）未来审查的举措。

汽车纺织业首当其冲

路透社报道，该法案在众议院以281票赞成、24票反对及149票弃权的结果获得通过。这项旨在加强墨西哥国内生产，并解决贸易严重逆差问题的法案，将针对汽车、汽车零件、纺织品、服装、塑胶及钢铁等商品征收关税。其中，大部分商品的关税税率被设定为35%。

墨西哥国会众议院周二（10日）通过一项争议性法案，建议自明年起对中国及其他尚未与墨西哥签署自由贸易协定的亚洲国家，包括印度、韩国、泰国及印尼，加征最高达50%的进口关税。路透社
该法案最初于9月提出，下一步将送交参议院进行表决，必须经参议院通过后才能正式实施。

分析指为迎合美国 避免成「出口枢纽」

分析师认为，墨西哥此时推动向亚洲国家加征关税，主要目标是满足美国的要求，为即将来临的《美墨加协定》审查铺路。美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）上周四曾公开表示，加拿大和墨西哥不应被用作中国等亚洲国家的「出口枢纽」，暗示这些北美自由贸易伙伴国必须采取措施限制亚洲货物通过其边境流入美国市场。

中国一直以来是墨西哥最大的贸易逆差来源国。实施新关税后，将大幅提高中国及其他被点名亚洲国家的产品进入墨西哥市场的成本，鼓励墨西哥企业转向本土或北美地区采购。

中方及墨国商界强烈反对

尽管法案在众议院获得通过，但在表决前已遭到中方及墨西哥国内商业团体的强烈反对。

中国商务部此前曾发表声明，指出在当前美国滥施关税的背景下，各国应共同反对各种形式的单边主义和保护主义。中方强调，任何国家都「绝不能因为他人胁迫而牺牲第三方利益」。墨西哥国内商业团体则担心，加征关税可能导致国内生产成本上升，并损害墨西哥在全球供应链中的地位。

