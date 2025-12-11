意大利料理获列UNESCO非物质文化遗产 全球首国

意大利美食终于登上世界文化殿堂。联合国教科文组织（UNESCO）在印度德里举行的大会上正式宣布，将「意大利料理」整体列入非物质文化遗产名录，成为全球首个以「完整国家饮食文化」获此殊荣的国家。消息一出，罗马上下欢腾，总理梅洛尼（Giorgia Meloni）更称此举是世界对意大利文化的认可。

首度整体认可国家料理 意国视为文化胜利

UNESCO其后形容，意大利饮食文化不仅是一门烹饪技艺，更是一种融合社群、家庭与地域传统的生活方式。从面食、芝士、葡萄酒到甜点，料理过程被视为连结世代的社会仪式，强调对食材的敬重、对家庭的关怀及在餐桌上共享时光，是世代传承的重要时刻：「祖父母把食谱传给孙子女，人们围坐餐桌分享故事，这正是意大利文化的核心。」

过去已有那不勒斯披萨技艺等21项意大利文化列入名录，但今次是首次将一国整体饮食文化纳入，意义非凡。

梅洛尼：「这是我们的身份」

梅洛尼在社交平台即时发布短片，形容自己「深感自豪」，强调料理是意大利身份不可分割的一部分：「对我们来说，美食远超越食物本身，它是文化、传统、工作，甚至财富。」

自2022年上任后，梅洛尼政府将推动该项认证视为国民意识的一项重要工程，并于2023年正式递交申请。政府更于今年9月在罗马广场举办大型户外家庭午餐活动，展示「料理即生活」的文化理念。

农业部长洛洛布里吉达（Francesco Lollobrigida）则称，认证是「全体意大利人的胜利」，象征国家创意与传统力量。

料带动旅游 各地联合遗产曾大幅推升观光

罗马萨皮恩扎大学同日发布报告指，以往意大利多项世界遗产——包括威内托普塞克丘陵及西西里潘泰莱里亚岛等——均成功吸引大量游客。随意大利料理列入名录，预料全球美食旅客将涌入，为当地观光产业带来新一轮增长。