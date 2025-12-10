罗浮宫劫案︱调查报告揭保安漏洞处处 差30秒就人赃并获

法国罗浮宫博物馆（Louvre Museum）10月发生窃案，价值连城的王冠珠宝至今下落不明。今天公布的调查显示，窃贼用了10分钟得手后离开现场30秒，警方和保安就抵达现场，若非保安疏忽未及时改善，有可能人赃并获。



法新社报道，法国文化部下令调查罗浮宫博物馆窃案，并于今天公布报告。报告指出，10月19日星期日案发当天上午，窃贼闯入现场时，附近两支闭路电视只有一支运作。

报告又提到，保安监控室的监控屏幕也不足，无法及时掌握各位置影像。警报响起后，由于协调欠佳，导致警方一开始被派往错误地点。

文化委员会主席Laurent Lafon在听证会时表示，调查凸显出博物馆本身及其主管机关在维安问题上的全面失职。

警方被指示到错误地点

其中一项最令人震惊的发现，是窃贼离开30秒后，警方与私人保安就抵达现场。调查负责人Noel Corbin指出，如果配备现代化监视摄影系统，或是被窃贼用切割机锯开的门板用强化玻璃，抑或是内部协调做得更好，都有可能阻止这宗王冠珠宝被窃。这些珠宝至今仍未寻获。

罗浮宫馆方看过的几份评估报告早已点出保安风险。报告点出今年窃贼犯案时使用的露台是安全死角，可以用梯进入，而这跟后来的案件发展完全吻合。



Noel Corbin证实，现任罗浮宫馆长Laurence des Cars对前馆长Jean-Luc Martinez下令进行稽查并不知情，「相关建议未被采纳，其实本可防止这次失窃」。