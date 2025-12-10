Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗浮宫劫案︱调查报告揭保安漏洞处处 差30秒就人赃并获

即时国际
更新时间：22:40 2025-12-10 HKT
发布时间：22:40 2025-12-10 HKT

法国罗浮宫博物馆（Louvre Museum）10月发生窃案，价值连城的王冠珠宝至今下落不明。今天公布的调查显示，窃贼用了10分钟得手后离开现场30秒，警方和保安就抵达现场，若非保安疏忽未及时改善，有可能人赃并获。

法新社报道，法国文化部下令调查罗浮宫博物馆窃案，并于今天公布报告。报告指出，10月19日星期日案发当天上午，窃贼闯入现场时，附近两支闭路电视只有一支运作。

相关新闻：罗浮宫劫案︱蒙面匪盗9件拿破仑「无价」珠宝 法警寻回1件但已损毁

报告又提到，保安监控室的监控屏幕也不足，无法及时掌握各位置影像。警报响起后，由于协调欠佳，导致警方一开始被派往错误地点。

文化委员会主席Laurent Lafon在听证会时表示，调查凸显出博物馆本身及其主管机关在维安问题上的全面失职。

警方被指示到错误地点

其中一项最令人震惊的发现，是窃贼离开30秒后，警方与私人保安就抵达现场。调查负责人Noel Corbin指出，如果配备现代化监视摄影系统，或是被窃贼用切割机锯开的门板用强化玻璃，抑或是内部协调做得更好，都有可能阻止这宗王冠珠宝被窃。这些珠宝至今仍未寻获。

相关新闻：罗浮宫劫案有新线索？窃贼手套与帽发现DNA 被盗8件稀世珠宝曝光

罗浮宫馆方看过的几份评估报告早已点出保安风险。报告点出今年窃贼犯案时使用的露台是安全死角，可以用梯进入，而这跟后来的案件发展完全吻合。

Noel Corbin证实，现任罗浮宫馆长Laurence des Cars对前馆长Jean-Luc Martinez下令进行稽查并不知情，「相关建议未被采纳，其实本可防止这次失窃」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
7小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
8小时前
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
影视圈
10小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
11小时前
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
饮食
6小时前
猪油不是最邪恶？比拼4种动物油脂升胆固醇风险 冠军竟是早餐常见食物？
猪油不是最邪恶？比拼4种动物油脂升胆固醇风险 冠军竟是早餐常见食物？
保健养生
7小时前
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
饮食
8小时前
36岁性感女神年花六位数供弟弟读书 见证大学毕业感动到喊 北上狂吸金年赚数百万
36岁性感女神年花六位数供弟弟读书 见证大学毕业感动到喊 北上狂吸金年赚数百万
影视圈
5小时前
催命符︱辽宁入境客触发核警报 「护身符」辐射超标1686倍︱有片
00:16
催命符︱辽宁入境客触发核警报 「护身符」辐射超标1686倍︱有片
即时中国
6小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
14小时前