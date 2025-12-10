Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北韩向西部海域射逾10枚火箭炮 疑属常规冬季训练

即时国际
更新时间：14:00 2025-12-10 HKT
发布时间：14:00 2025-12-10 HKT

南韩军方周三（10日）表示，北韩周二（9日）向西部海域发射10多枚疑似240毫米口径的火箭炮弹，怀疑此次发射可能是常规冬季训练的一部分。

据悉，北韩部队经常自12月开始进行冬训，而240毫米火箭弹是北韩主力远程炮火，是平壤针对南韩首都圈部署的核心打击武器。

相关新闻：美防长赫格塞思昨访韩板门店视察 料今日晤李在明

美国国防部长赫格塞斯上月3日前往南北韩交界的非军事区（DMZ），并和南韩国防部长安圭伯一同视察板门店的共同警备区（JSA）。南韩国防部发表声明表示，韩美重申了两国之间强大的联合防御态势与紧密合作。

在该次访问前1小时，北韩也向西部海域发射10多枚疑似240毫米口径火箭炮弹。韩方事后指出，已与美国情报部门密切分析有关抛射物细节。

