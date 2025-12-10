委内瑞拉计划退出国际刑事法院 不满法官虚伪及偏袒
委内瑞拉国民议会议长罗德里格斯周二（9日）在会议上表示，委方已准备好退出国际刑事法院，理由是该机构及其法官存在虚伪、偏袒行为。
罗德里格斯称，国际刑事法院并非为伸张正义或捍卫权利而存在，在处理国际案件时存在明显偏见，继续作为《国际刑事法院罗马规约》缔约国是对委内瑞拉人民的侮辱。他又形容该机构服务于美国，被用作打击不符合美国利益的国家的工具。
国际刑事法院此前宣布关闭委内瑞拉首都加拉加斯办事处，理由是与委内瑞拉当局的合作缺乏实质性进展，阻碍了针对总统马杜罗涉嫌犯下反人类罪行的调查。
人权观察组织表示，委内瑞拉政府阻挠司法公正并拒绝提供相关讯息，使国际刑事法院的工作日益艰难，关闭该机构可被视为对委内瑞拉反对问责者的强力回应。
外长呼吁建立全球动员机制应对美国威胁
另外，委内瑞拉外交部长希尔周二（9日）在加拉加斯举行的美洲主权与和平人民大会开幕式上表示，要警惕美国复辟门罗主义，将整个美洲大陆置于美国全面统治之下。
希尔表示，美国正在利用经济、军事实力，尤其是媒体力量，对委内瑞拉、拉美和加勒比地区发动一场前所未有的心理战，对地区安全与和平构成了极其严峻的挑战。
他强调，委内瑞拉是一个崇尚和平的国家，但一旦受到侵略威胁，委内瑞拉人民一定会奋起反抗，坚决捍卫主权。
他感谢国际社会对委内瑞拉的支持，希望美洲主权与和平人民大会建立全球动员机制，应对美国不断升级的威胁。
