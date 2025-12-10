Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国新任驻丹麦大使首访格陵兰 改口称珍惜美格友谊盼合作

即时国际
更新时间：10:47 2025-12-10 HKT
发布时间：10:47 2025-12-10 HKT

美国新任驻丹麦大使豪厄里（Kenneth Howery）周一（8日）在格陵兰首府努克，会见当地新一届自治政府外事专员莫茨费尔特（Vivian Motzfeldt）及丹麦政府代表，是美国总统特朗普扬言有意购买格陵兰后，豪厄里首次到访当地。

相关新闻：万斯强访格陵兰怒呛「丹麦辜负你们」 吁拥抱美国

格陵兰外交与科学部表示，美方将分别举行两场会议，包括与格陵兰官员之间的「联合委员会」会议，以及由丹麦政府参与的「常设委员会」会议。

豪厄里（右）访问格陵兰。社交平台X
豪厄里（右）访问格陵兰。社交平台X
豪厄里访问格陵兰。社交平台X
豪厄里访问格陵兰。社交平台X
格陵兰大部分土地位于北极圈内。路透社
格陵兰大部分土地位于北极圈内。路透社
豪厄里访问格陵兰。社交平台X
豪厄里访问格陵兰。社交平台X

豪厄里表示，美国珍惜与格陵兰岛的友谊，这段友谊可以追溯到80多年前。美方也尊重格陵兰岛人民决定自身未来的权利，双方在贸易与投资、教育与文化、矿业与能源以及科学研究等领域仍有广阔的合作空间。

确定将继续推动合作

联合委员会发表声明称，美国和格陵兰岛期待在来年继续推动合作势头，强化双方在建设安全、繁荣的北极地区方面建立的联系。

声明亦提到，本次会议重申对《2020年美格合作共同计划》的支持，该计划涉及美军皮图菲克太空基地的运作。

相关新闻：特朗普不排除「武力掌控」格陵兰新总理：美国不会取得

格陵兰岛是丹麦海外自治领地，亦是世界最大岛屿，其中约80%位于北极圈内，人口约5.6万。特朗普今年1月入主白宫以来，曾多次提出希望向丹麦购买格陵兰岛的想法，甚至扬言不排除动武夺取，导致美丹关系一度紧张。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
21小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
18小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
4小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
17小时前
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
13小时前
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
20小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
2025-12-09 10:27 HKT
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
16小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
18小时前