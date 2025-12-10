美国新任驻丹麦大使首访格陵兰 改口称珍惜美格友谊盼合作

美国新任驻丹麦大使豪厄里（Kenneth Howery）周一（8日）在格陵兰首府努克，会见当地新一届自治政府外事专员莫茨费尔特（Vivian Motzfeldt）及丹麦政府代表，是美国总统特朗普扬言有意购买格陵兰后，豪厄里首次到访当地。

格陵兰外交与科学部表示，美方将分别举行两场会议，包括与格陵兰官员之间的「联合委员会」会议，以及由丹麦政府参与的「常设委员会」会议。

豪厄里（右）访问格陵兰。社交平台X

豪厄里表示，美国珍惜与格陵兰岛的友谊，这段友谊可以追溯到80多年前。美方也尊重格陵兰岛人民决定自身未来的权利，双方在贸易与投资、教育与文化、矿业与能源以及科学研究等领域仍有广阔的合作空间。

确定将继续推动合作

联合委员会发表声明称，美国和格陵兰岛期待在来年继续推动合作势头，强化双方在建设安全、繁荣的北极地区方面建立的联系。

声明亦提到，本次会议重申对《2020年美格合作共同计划》的支持，该计划涉及美军皮图菲克太空基地的运作。

格陵兰岛是丹麦海外自治领地，亦是世界最大岛屿，其中约80%位于北极圈内，人口约5.6万。特朗普今年1月入主白宫以来，曾多次提出希望向丹麦购买格陵兰岛的想法，甚至扬言不排除动武夺取，导致美丹关系一度紧张。

